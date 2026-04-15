El '7' del Real Madrid, enfadado por los aspavientos del inglés

Uno por uno del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

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Tensión entre Jude Bellingham y Vinicius. El Real Madrid ha quedado eliminado de la Champions League a manos del Bayern tras un partido frenético marcado en su tramo final por la rigurosa expulsión de Eduardo Camavinga cuando la eliminatoria estaba igualada. Antes de eso, el inglés y el brasileño tuvieron sus más y sus menos en una jugada ofensiva del equipo de Álvaro Arbeloa, que nadó y nadó para acabar muriendo en la orilla.

Fue a los 83 minutos. Vinicius se marchaba por la banda izquierda emparejado con Upamecano y Bellingham entraba en el área por la frontal. El inglés, en ese momento, hizo gestos pidiendo la pelota, pero su compañero ni le buscó ni le encontró y la jugada acabó con un saque de banda desde el costado zurdo.

Con la jugada acabada, Bellingham volvió a abrir los brazos en señal de protesta. Y en ese momento, Vinicius elevó el tono y se dirigió al inglés: "¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Calla la boca", dijo el brasileño, acompañado de algunas palabras en su idioma que son difíciles de vislumbrar, tal y como captaron las cámaras de Movistar.

Por entonces, la eliminatoria estaba completamente igualada. Justó después llegó la expulsión de Camavinga, que dejó al Real Madrid con un jugador menos. En el 89', Luis Díaz anotó el tanto que ponía por delante al Bayern y Olise sentenció el partido y la eliminatoria en la última jugada del tiempo añadido.

Así pues, el Real Madrid queda eliminado de la Champions League en cuartos de final por segunda temporada consecutiva. Virtualmente, pone punto y final a una temporada que cerrará en blanco y marcada por la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa en el mes de enero. El nuevo técnico cayó en la Copa del Rey el día de su debut y se ha quedado sin LaLiga y sin la Champions en estas dos últimas semanas.