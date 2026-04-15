Celia Pérez 15 ABR 2026 - 23:28h.

El técnico blanco analiza el partido de su equipo

Los expertos arbitrales apuntan a un despiste del árbitro en la expulsión de Camavinga: "No debe suceder"

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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha analizado la derrota del conjunto blanco este miércoles en Múnich, tras la que ha quedado apeado de la Champions League. El cuadro blanco sufrió la expulsión de Camavinga en el tramo final, justo antes de los goles de Luis Diaz y Michael Olise, y que ha indignado tremendamente al madridismo.

Si se ha acabado todo con la expulsión: "Sí, yo creo que sí. Es evidente.

Cómo lo ha visto: "No se puede expulsar un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado un partido que estaba asiendo muy bonito, muy igualado. Estaba en todo lo alto. Ahí se acabó el partido".

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Cómo se encuentra Camavinga: "Como todos".

Primera parte: "Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo. Por todos madridista que han venido, los que lo ven en sus casas. Me duele porque el Madrid no va a gran al Decimosexta. Se han dejado el alma. Volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo".

Cansancio en la segunda mitad: "Alguna ocasión hemos tenido para poder hacer algún gol. Está claro que teníamos algún jugador cansado. Íbamos a meter un par de cambios antes del gol. Yo creo que sea acaba ya con el gol. Aunque lo hemos intentado, pero no ha podido ser".

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Y ahora...: "A seguir. Esto es el Real Madrid. LALIGA está muy complicada. Tenemos que seguir peleando hasta la última jornada Tenemos un escudo que defender".

Florentino Pérez: "No, es que no he podido verle todavía".