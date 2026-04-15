Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 19:15h.

Resuelta la duda del sustituto de Tchouaméni

Arbeloa responde a Kompany, al sustituto de Tchouaméni y a la baza del Madrid: "Con el escudo o sobre él"

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Todo o nada. El Real Madrid se cita con el Bayern de Múnich por un lugar en las semifinales de la UEFA Champions League. Tras verse las caras en el Santiago Bernabéu, el Allianz Arena será el escenario que decida quién es el vencedor de una eliminatoria que sigue muy abierta. La expedición madridista, obligada a remontar el 1-2 de la ida, confía en la machada y sale con todo en tierras germanas.

Álvaro Arbeloa reconocía en sala de prensa que tenía muy claro su once para este encuentro de vuelta de cuartos de final. La gran duda la encarnaba el sustituto de Aurelien Tchouaméni, baja en este encuentro por acumulación de amarillas.

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Por su parte, Vincent Kompany mostró su confianza en el grupo y ensalzó a una de sus grandes estrellas ante los medios: Michael Olise. Por el extremo pasan muchas de las esperanzas bávaras de clasificación y aumenta el reto merengue.

El once inicial del Bayern de Múnich

Esta es la alineación que pone en liza Kompany. En portería, Manuel Neuer tratará de volver a desesperar a los atacantes madridistas. Los alemanes saldrán con una línea de cuatro defensores con Laimer y Jonathan Tah en el eje de la zaga, así como con Josip Stanisic y Upamecano en los laterales. En la sala de máquinas, Kimmich y Gnabry serán los encargados de lanzar por las bandas a Michael Olise y Pavlovic. Los delanteros serán Harry Kane y Luis Díaz.

La alineación titular del Real Madrid

Álvaro Arbeloa sale de inicio con los siguientes once futbolistas. En portería, lo esperado. Lunin volverá a ser el encargado de defender los tres palos merengues en Champions. El guardameta blanco contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Trent, Militao, Rüdiger y Mendy. En el centro del campo, varias novedades.

El técnico madridista apuesta de inicio por Brahim Díaz, Jude Bellingham, Fede Valverde y Arda Guler en la medular. Un once muy ofensivo y sin medios de corte defensivo más allá del uruguayo que completan en ataque Vinicius Junior y Kylian Mbappé.