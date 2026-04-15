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En vídeo, Manu Carreño ataca a Joan Laporta tras rajar del arbitraje en Champions: "La campaña electoral ya ha terminado"
Manu Carreño ha criticado las palabras de Laporta sobre el arbitraje sufrido en Champions
¿A qué sanción podría enfrentarse Raphinha tras denunciar el "robo" contra el Atleti?
Joan Laporta reaparecía en el Conde Godó tras la eliminación del FC Barcelona en la Champions ante el Atlético de Madrid. El que será presidente culé en las próximas semanas rajó de la actuación arbitral y enumeró las jugadas que para él estuvieron mal arbitradas. En ElDesmarque, Manu Carreño ha analizado estas palabras y le ha recordado al mandatario del Barça que ya no está en campaña y puede dejar de hacer esos discursos tan populistas. Pincha el vídeo para verlo.