¿A qué sanción podría enfrentarse Raphinha tras denunciar el "robo" contra el Atleti?

Saray Calzada 15 ABR 2026 - 10:49h.

Raphinha se quejó de la actuación arbitral tras caer eliminado e Iturralde González ha asegurado que será sancionado

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El FC Barcelona ha caído eliminado en la Champions y varios jugadores se quejaron de la actuación del árbitro. En la ida ya hubo quejas y en la vuelta también. Uno de los más críticos ha sido Raphinha. El brasileño no jugó, pero fue con el equipo y protagonizó varios momentos polémicos. El primero al encararse con la afición del Atleti al terminar el encuentro y después en zona mixta por lo que dijo el árbitro. Unas palabras que le pueden salir caras y que ya Iturralde González ha asegurado que va a tener sanción.

"Fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron. El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender que es realmente miedo a que el Barcelona pudiese ganar", dijo el jugador ante los medios.

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El excolegiado habló de esto y asegura que va a recibir sanción. "La UEFA va a sancionar a Raphinha porque ha hablado de partido robado. ¿Y qué sanción podría ser? Pues mira, puede ser desde una multa económica hasta partidos". Echando la vista atrás ya jugadores o entrenadores han recibido castigo por ello.

Los precedentes por rajar del árbitro

Iturralde recordaba una que recibió Neymar cuando estaba en el Barça. Unas palabras suyas contra los árbitros tras un encuentro ante el PSG hizo que fuera sancionado con tres partidos. "Lo que dijo Neymar entonces es que era una vergüenza de arbitraje porque habían puesto a cuatro tíos que no entendían de fútbol para analizar una jugada".

Mourinho en el 2023 también fue sancionado con cuatro partidos por rajar del colegiado tras un Roma - Sevilla. Además tuvo que pagar una multa de 50.000 euros. "En una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", dijo en rueda de prensa. También se dirigió al árbitro en el parking del estadio para decir que era "una vergüenza" y "eres una jodida desgracia".