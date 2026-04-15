Los tres palos de Gavi al Atlético de Madrid tras caer eliminado: "No es ni amarilla"

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 00:34h.

El centrocampista culé siente que solo les faltó acierto

Simeone responde a Lenglet y a Griezmann y avisa a los semifinalistas de Champions: "Años buscándolo"

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El FC Barcelona cayó eliminado de la UEFA Champions League tras quedarse nuevamente con diez jugadores sobre el terreno de juego. El Atlético de Madrid, que supo esperar su momento, consiguió el pase a semifinales en un encuentro en el que fue de menos a más. El choque no estuvo exento de polémicas y Gavi las repasó en zona mixta.

Ante los micrófonos de Movistar Plus, el centrocampista azulgrana analizó la actuación de su equipo en el Metropolitano. A su juicio, el Barça mereció mucha mejor suerte, achacando la eliminación únicamente a la falta de acierto de cara a portería rival.

Además, Gavi fue cuestionado por dos jugadas polémicas, una de ellas claramente decisivas. Su codazo sobre Matteo Ruggeri y la expulsión de Eric García fueron analizadas por el mediocentro completando así sus tres palos al club colchonero ante los medios.

Los tres palos de Gavi al Atlético

Gavi puso en valor el partido de su equipo. Tanto, que solo la pegada, a su juicio, evitó el pase azulgrana a las semifinales: "Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota... y ya está". A renglón seguido, el mediocentro azulgrana fue cuestionado por su codazo al defensor Ruggeri en una disputa aérea: "El codazo mío era amarilla... o ni amarilla".

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Por último, Gavi fue cuestionado por la expulsión de Eric García y ahí mostró más dudas, aunque expuso un hecho que bien pudo cambiar la decisión final de Clement Turpin: "Y la expulsión de Eric... pf. Estaba ahí Jules (Koundé) al lado. Puede pitar roja y puede no pitarla. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?". El centrocampista, que tuvo en sus botas el 2-2 en la acción previa al fuera de juego de Ferran Torres, volvió a disputar un encuentro de máxima dificultad partiendo desde el inicio dejando así en el olvido su larga lesión.