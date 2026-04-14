Simeone responde a Lenglet y a Griezmann y avisa a los semifinalistas de Champions: "Años buscándolo"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 23:49h.

El técnico argentino analizó el pase a semifinales

Uno por uno del Atlético ante el Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

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Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa tras eliminar al FC Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El técnico argentino celebró el pase a las semifinales del torneo tras una nueva demostración de entrega y sacrificio de sus pupilos sobre el verde del Metropolitano. Nueve años después, el Atlético de Madrid volvía a esta fase y la alegría del preparador colchonero ante los medios estaba más que justificada.

Antes, ante los micrófonos de Movistar Plus, el 'Cholo' analizó el pase: "Son catorce años ya y la verdad que seguir viendo que el equipo sigue compitiendo... me emociona. Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar y con errores individuales logramos meternos en el partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad".

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Las palabras de Simeone en el Atlético de Madrid

Los errores propios. "Sí podía suceder porque son muy buenos y si juegas contra un equipo muy bueno, si cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender... pero te llevan a defender".

Lenglet. "Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, un futbolistas con sus características buenas y con cosas que mejorar, como todos. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más".

La clave de la eliminatoria. "En el contexto general, cada vez que competimos contra ellos entendemos que solo hay una manera de enfrentarlos: atacarlos. No hay otra manera. Si no los atacas, evidentemente pierdes. Sabíamos de nuestras posibilidades. Ya en la Copa hicimos un gran primer tiempo aquí. Lo que jugó Griezmann en el primer tiempo, por Dios. Cómo entraron los que lo hicieron desde el banco... eso nos dio opciones".

Felicidad por el pase... y un reto. "Esta va a ser la cuarta semifinal. Qué bueno, qué bueno jugar una semifinal de Champions. Iremos con toda la ilusión, con toda la fe. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos preparados e iremos a buscar lo que llevamos buscando muchos años".