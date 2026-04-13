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Hansi Flick conversa con UEFA por un aspecto del Metropolitano: los gestos del técnico del Barcelona
El técnico lideró la última sesión previa al duelo
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MadridHansi Flick lideró el entrenamiento previo del FC Barcelona a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Una vez finalizada su comparecencia ante los medios en sala de prensa, el técnico germano saltó al verde del Metropolitano. Allí, antes de iniciar su tradicional charla con todo el grupo, el entrenador azulgrana conversó con un miembro de UEFA.
Por los gestos del propio técnico, captados por la cámara de ElDesmarque, parece que no estaba del todo conforme con el estado del césped del feudo colchonero. Flick se agachó y tocó el escenario del decisivo choque del próximo martes. Fuentes consultadas por este periódico confirman que el césped del Metropolitano se encuentra dentro de los parámetros que marca UEFA.
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