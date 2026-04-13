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Las predicciones de Jorge Picón y Rubén Uría sobre las semifinales de Champions que darán que hablar

Las predicciones de la Champions en 'ElDesmarket'
Imagen de archivo del balón de la Champions. Europa Press
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Llega la vuelta de los cuartos de la Champions League. Solo cuatro equipos podrán disputar las semifinales y solo hay una garantía: un equipo español estará en ellas. El duelo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona hace que la representación española esté garantizada, aunque puede que no sea el único en esta fase de la competición europea. Sporting - Arsenal; Bayern - Real Madrid y PSG - Liverpool son los duelos. Rubén Uría y Jorge Picón se han atrevido a decir unas predicciones sobre estos duelos. Pincha en el vídeo para verlo.

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