Pau López negocia su fichaje por el Andorra y el Betis trabaja en la llegada de otro portero

Álvaro Borrego 15 JUL 2026 - 16:58h.

El guardameta podría recalar en el Andorra por razones familiares y el Real Betis ya trabaja en la búsqueda de un sustituto

Las grandes incógnitas a resolver en el Betis

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Pau López está muy cerca de abandonar el Real Betis. Según ha podido saber ElDesmarque, el guardameta está negociando su salida del club y está en conversaciones avanzadas con el Andorra de Gerard Piqué, opción que habría convencido al portero por motivos familiares. La del Mallorca era la otra opción que tiene sobre la mesa el catalán, que en un principio valoraba su continuidad de verdiblanco, pero esas razones personales son las que le han invitado a reconsiderar su futuro.

Andorra está a unas pocas horas de su Gerona natal y allí encontrará la estabilidad familiar que llevaba tiempo buscando, después de haber cambiado de país hasta en cinco ocasiones. También encontraría un rol más protagonista, dado que a sus 31 años el guardameta prioriza el sentirse importante sobre otros aspectos. Pau López está ultimando su desvinculación del Real Betis y perdonaría los dos años que le quedan de contrato.

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En un principio la idea del futbolista pasaba por continuar en el Real Betis y mantener la pelea con Álvaro Valles, sabedor de que en una temporada con tres competiciones el entrenador seguirá con la política de rotaciones. Con contrato hasta 2028 no contempla una posible salida y llegó a rechazar hace unos días una primera propuesta del Mallorca, que todavía insiste, pero la opción de recalar en el Andorra -por motivos familiares- ha ganado peso en las últimas horas.

Pau López dejaría el Real Betis justo un año después de su regreso. El guardameta pondría punto y final a su segunda etapa en el club, en la que ha disputado tan solo 16 compromisos oficiales. Inició la temporada como titular y con él bajo palos el Real Betis solo perdió un partido casi tres meses, llegando a liderar la carrera por el Zamora a finales de septiembre, siendo también uno de los porteros menos goleados en la Europa League, pero un desgarro muscular sufrido a principios de noviembre lastró su temporada, dado que a partir de entonces Álvaro Valles se consolidó como el portero titular en LaLiga.

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De confirmarse, se produciría una renovación casi completa en la portería, habida cuenta de que de manera paralela el Real Betis está ultimando el traspaso al Córdoba del portero Guilherme Fernandes al Córdoba, por quien el conjunto verdiblanco se guardará el 50% de los derechos del futbolista. De esta manera el Real Betis debería acudir al mercado en busca de un sustituto que compita con Álvaro Valles, con Manu González como presumible tercer portero.