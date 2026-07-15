Las grandes incógnitas a resolver en el Betis

Álvaro Borrego 15 JUL 2026 - 12:10h.

Algunos futbolistas deberán dar un paso al frente y mejorar sus prestaciones para estar al nivel de lo que exige la Champions

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La dirección deportiva del Real Betis, con Manu Fajardo recién renovado hasta 2030, tiene ante sí el reto de elevar la plantilla de cara a una de las temporadas más complejas de la última década, con el regreso a la Champions League y la exigencia que ello supone. Más allá del nivel de los refuerzos los que sigan también tendrán que elevar el nivel y ese será uno de los grandes retos pendientes para Manuel Pellegrini pero también de los futbolistas. Jugadores como Junior Firpo, Rodrigo Riquelme, Álvaro Fidalgo o incluso Marc Roca y Lo Celso, si es que finalmente continúan, deberán mejorar sus prestaciones.

Junior Firpo empezó la temporada pasada como presumible titular, pero su pobre rendimiento y las reiteradas lesiones provocaron que Ricardo Rodríguez e incluso Valentín Gómez hayan tenido más protagonismo en ese carril zurdo. Su regreso a Heliópolis parecía ser una operación redonda para el Real Betis. El canterano regresaba en el mejor momento de su carrera, mucho más maduro y con el aval de haber sido el mejor lateral de la Championship, siendo decisivo para el ascenso del Leeds nada menos que con diez asistencias y cuatro goles. Terminó contrato y volvió a 'casa' como agente libre, muestra del compromiso que tenía con el club que le permitió ser futbolista profesional, llegando incluso a rechazar ofertas muy superiores a la verdiblanca, pero sus prestaciones sobre el terreno de juego estuvieron muy lejos de las expectativas. Ahora, con la llegada de Fran García y teóricamente con menos presión, deberá dar un paso al frente cuando le toque entrar en la línea de rotación.

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La primera temporada de Rodrigo Riquelme de verdiblanco tuvo más sombras que luces. El futbolista terminó el curso con siete goles y una asistencia, aunque la mayoría de ellas llegaron en la Copa del Rey, y ni siquiera estuvo entre los 18 jugadores con más minutos de la plantilla. Contra el Girona en Montilivi ofreció su mejor versión, pero lo cierto es que nunca terminó de cuajar, ni como extremo ni tampoco partiendo desde la mediapunta. Si bien prácticamente la totalidad de la plantilla es transferible, resulta sumamente complejo que alguien desee pagar más de diez millones por el futbolista, por lo que su futuro inmediato parece seguir ligado al Real Betis. Ahora afronta la que podría ser su última revancha a las órdenes de Manuel Pellegrini, al que deberá convencer en pretemporada para demostrar el porqué de la gran inversión realizada.

Gio Lo Celso empezó con buen pie la temporada, marcando el gol del triunfo frente al Alavés y siendo especialmente decisivo contra Celta y Real Sociedad, pero su manera de proceder provocó muchas dudas en la afición, que incluso lo despidió con pitos en más de una ocasión, síntoma del hastío y/o desesperación que generaba el hacer del argentino sobre el terreno de juego. Con la ausencia de Isco Alarcón el argentino acumuló muchos minutos, pero terminó siendo eclipsado por compañeros como Pablo Fornals, Ez Abde o Antony, dada la poca capacidad del mediapunta de marcar las diferencias.

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Si bien Lo Celso aún tiene contrato hasta 2028 (y quiere jugar la Champions), en el Real Betis esperan una posible venta satisfactoria para las partes, que además de recuperar parte de lo invertido permitiría a la entidad liberar un hueco importante para el límite salarial. Su salario está entre los más importantes de la plantilla, por lo que liberar ese hueco por un futbolista que no es ni mucho menos indiscutible daría oxígeno a la dirección deportiva para afrontar refuerzos de mayor envergadura. De todas formas, el club no forzará las cosas. Aún tiene comprometidas dos campañas más y con 30 años su situación no es ni mucho menos desesperada.

Álvaro Fidalgo ha disputado este verano su primer Mundial. Unos meses después de obtener la doble nacionalidad el futbolista nacido en España obtuvo la tan ansiada llamada de Javier Aguirre, opositando a ser una de las piezas más importantes de México en esta cita mundialista, aunque su protagonismo se fue diluyendo con el paso de los días. Una situación similar a la que vivió en el Real Betis, donde de manera progresiva fue perdiendo protagonismo en este tramo final de temporada. Para esta campaña asegura haber cambiado los métodos: Siento que estos cuatro meses fueron de adaptación. Todavía no fui capaz de demostrar todo mi nivel por eso. Estoy haciendo un cambio físico para ganar más músculo porque es una liga diferente. Después de hacer la pretemporada todo va a ser mucho mejor".

También deberá decidir Pellegrini sobre el futuro de Gonzalo Petit. En el club no tienen prisa ni quieren quemar etapas precipitadamente. Jugadores como Bakambu o Chimy Ávila han salido este verano y el jovencísimo delantero tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los primeros partidos de la pretemporada, sabiendo que la competencia en su posición será compleja, más todavía con la probable llegada de un nuevo delantero.

Otra de las incógnitas es la de Marc Roca. Pese a ser un indiscutible para Manuel Pellegrini, el Real Betis busca refuerzos en su posición y se ha producido algún canto de sirena sobre una posible salida. Una incógnita todavía por resolver, como la de Ángel Ortiz, cuya salida aún está en el aire. De manera paralela otros como Bartra, Valentín o Llorente deberán dar un paso al frente y mejorar sus prestaciones para estar a la altura de este Betis de Champions.