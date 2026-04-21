Basilio García 21 ABR 2026 - 23:25h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Manuel Pellegrini

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El Real Betis ha vuelto a la senda de la victoria tras vencer este martes al Girona FC y decir adiós a una racha de siete partidos sin ganar, despejando los fantasmas de la eliminación de la semana pasada ante el Sporting de Braga. Además, volvió Isco Alarcón, cuya magia fue clave para que los tres puntos se celebren este Martes de Farolillos en la Feria de Abril.

En ElDesmarque ponemos notas a los jugadores del Betis en el duelo ante el conjunto catalán.

Álvaro Valles (6): No tuvo opción de hacer ningún paradón como en El Sadar -le sacó una a Stuani y otra a Witsel al final, pero no valían-, pero sí que estuvo cerca de parar el penalti que chutó Ounahi. En el primer gol le ‘vendieron’ sus amigos defensores. Estuvo seguro cuando el Girona apretó en el alargue.

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Aitor Ruibal (4): Se fue sobreponiendo al siempre insistente Ounahi, pero nada más entrar Joel Roca al campo le hizo un penalti clarísimo apenas minutos después de que Abde hiciera el 1-2.

Marc Bartra (5): Echeverri le mareó en la jugada del primer gol, pero a partir de ahí fue reponiéndose hasta cuajar un partido más que serio.

Natan (5): Se fue al suelo demasiado pronto ante Echeverri en la jugada del 1-0. Como Bartra, acabó repeliendo prácticamente todas las llegadas del Girona.

Valentín Gómez (5): El único de la zaga que no quedó retratado en la jugada del primer gol local, aunque fue el que tuvo la peor de las fortunas en el rebote. El peligro del Girona llegó más desde el otro lado.

Amrabat (5): Es todo lo contrario que Marc Roca, por su presencia, físico y forma de jugar parece que está en todos sitios, pero lo cierto es que sus errores en la colocación le obligan a hacer demasiados alardes físicos.

Marc Roca (8): Su mejor partido de la temporada. En Montilivi sí estuvo donde se cocían las papas, y acabó el partido con un golazo para el primer empate cuando peor estaba el Betis y sacando desde atrás la jugada del 2-1.

Lo Celso (4): Fue la gran novedad en el once inicial, pero en el descanso tuvo que ser cambiado. Vio una amarilla tempranera y su aportación fue la más escasa del ya de por sí pobre juego de ataque del Betis en el primer tiempo. Le queda mucho y el equipo necesita ya su mejor versión.

Pablo Fornals (6): Sin estar cerca de la versión de la primera vuelta, esta vez sí que estuvo acertado en acciones importantes. Cuando peor estaba el Betis, estiró el castellonense al equipo protagonizando la transición del primer gol. Gris, pero no negro.

Ez Abde (9): Es el mejor futbolista del Betis, el único potable cuando el equipo no funciona y el que más aporta cuando las cosas marchan. Volvió a marcar y dio la asistencia del gol definitivo de Riquelme. No hay mucho más que decir. Este jugador vale un potosí.

Cucho Hernández (4): Cambiado en el descanso junto a Lo Celso, volvió a evidenciar que se le ha mojado la pólvora. No es que no haga gol, es que ni siquiera está en las situaciones de peligro. Su actitud y trabajo no se pone en duda, pero hace falta gol.

Suplentes:

Bakambu (7): Estupenda segunda mitad del congoleño, al que se le vio rápido tras la fiesta en África, generoso en la asistencia a Abde y muy metido en el partido. Mejoró con creces al Cucho.

Rodrigo Riquelme (7): Hizo el gol de la victoria ante su exequipo, y con eso está todo dicho, aunque su partido hasta entonces no fuera ni mucho menos brillante. Tres puntos que llegan de sus botas que pueden ser decisivos.

Héctor Bellerín (6): Contuvo al tifón Joel Roca cuando tuvo que sustituir a Aitor Ruibal. Aportó.

Isco (7): El mago volvió a sacar la varita para que el Betis se llevara los tres puntos de Montilivi. La mejor noticia, sin duda, es su regreso.

Ricardo Rodríguez (s.c.): Salió para mantener el resultado.

Entrenador:

Manuel Pellegrini (6): El Real Betis ha vuelto a ganar tras siete jornadas sin hacerlo, y en parte fue por su reacción en el descanso tras 20 minutos en los que parecía seguir en el partido ante el Braga, sacando del campo a dos de sus hombres a priori más peligrosos. Sacó un once lógico y confió en un Bakambu que le cambió la cara al partido. Los cambios aportaron.