Isco Alarcón vuelve a competir con el Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 21 ABR 2026 - 23:05h.

La historia del reencuentro de Isco Alarcón con La Cartuja

Isco Alarcón saltó al verde en la segunda mitad ante el Girona

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Isco Alarcón está de vuelta. El capitán del Betis, tras muchos meses de trabajo y recuperación en solitario, volvió a jugar este martes (otra vez ) ante el Girona - esta vez en Montilivi-, otra vez entrando por Fornals, devolviéndole la sonrisa a Manuel Pellegrini, sus compañeros y todo el beticismo.

Viajaba con intención de sumar sus primeros minutos tras su lesión y lo hizo, curiosamente, ante el mismo equipo que reapareció en la primera vuelta, ante el Girona. Aquella tarde -en la que saltó al campo en el 60' para sustituir a Pablo Fornals- el Betis anunció su renovación, vivía un momento muy dulce, todo eran alegrías y aunque ahora la situación es relativamente diferente, la sensación de reencuentro fue la misma.

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El '22', que vivió la primera mitad sentado en el banquillo con una sonrisa nerviosa, saltó a calentar en el 46', momento en el que se arrancaron los aplausos de los béticos allí presentes.

Por entonces, Manuel Pellegrini ya había utilizado dos de los cinco cambios posibles (Riquelme y Bakambu por Cucho y Lo Celso), por lo que Isco Alarcón sabía que la vuelta, aunque no era segura, sí tenía tintes de posible.

El paso de los minutos, además de sumarle preparación para el encuentro, le iba restando oportunidades ante la falta de noticias en el marcador, pero el tanto de Abde, tras la celebración, centró todas las miradas en Isco. Llegaba el momento de volver y ni el gol de Ounahi desde el punto de penalti evitaría su entrada.

Fue a falta de un cuarto de hora cuando Manuel Pellegrini llamó a Isco, el '22' se preparó y se cumplió el deseo verdiblanco: la magia bética, la capitanía, el espíritu y la calidad verdiblanca, están de vuelta.