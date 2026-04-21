Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

La final de Copa del Rey lo marca todo

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Este martes arranca la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Y el próximo viernes, de manera consecutiva y sin descanso entre medias, arrancará la jornada 32. No es un error ortográfico, han leído bien: la trigésimo tercera se disputará antes que la trigésimo segunda. Todo ello debido a un error de cálculo por parte de la Real Federación Española de Fútbol y un cambio obligado en la final de la Copa del Rey.

En un principio, la jornada 32 se iba a disputar durante el fin de semana del 19 de abril, mientras que la jornada 33 se iba a disputar en estas mismas fechas, entre semana, entre el 21 y el 23 de abril. Por contra, la final de la Copa del Rey estaba fijada el sábado 25 de abril.

El problema es que la RFEF, cuando publicó su calendario oficial, no tenía cerrada la ubicación de la final de Copa. Y cuando llegó a un acuerdo para repetir sede en La Cartuja, se encontró con un inconveniente importante: la final coincidía con la Feria de Sevilla, con todo lo que ello implica a nivel de organización, desplazamientos y sobre todo, seguridad.

Intercambio entre la jornada 32 de LaLiga y la final de Copa del Rey

A partir de ahí, la RFEF y LaLiga se pusieron manos a la obra y acordaron intercambiar el fin de semana de la jornada 32 con el fin de semana reservado para la final de Copa del Rey, que se disputó finalmente el sábado 18 de abril. Entre medias, la jornada 33 mantiene en su ubicación original, inamovible, entre el 21 y el 23 de abril. Durante el próximo fin de semana, entre el 24 y el 27 de abril, se jugará la jornada 32 tras el intercambio con la final copera.

Una maniobra a priori sencilla que, por contra, ha generado cierta polémica, sobre todo para el Atlético de Madrid. El calendario inicial permitía a LaLiga y a la RFEF dar el mismo descanso a los dos finalistas de la Copa del Rey. Por contra, el adelanto provocó que el Atlético jugara la vuelta de cuartos de final de la Champions League el martes 14 y la final copera sólo cuatro días después, mientras que la Real Sociedad tuvo siete días de preparación, lo que desató muchas críticas entre la hinchada colchonera.