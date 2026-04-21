El primer gol legal de la 'Ley Wenger' llega en la primera división de Canadá

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 13:46h.

La polémica ley creada por Arsène Wenger para solucionar las polémicas de los fueras de juego se está utilizando en Canadá y este ha sido el primer gol donde ha sido aplicada

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El fútbol evoluciona a pasos agigantados y con ello, las reglas que delimitan que es legal y que es ilegal. En la búsqueda constante de la FIFA por un mejor espectáculo y hacer que el deporte sea más dinámico y vistoso que nunca, uno de los ejemplos que más debates ha provocado ha sido la 'ley Wenger'. El ex entrenador del Arsenal y actual director de desarrollo de la FIFA, presentó esta variación del fuera de juego donde no exista ningún tipo de infracción si el atacante está algo adelantado. La propuesta sigue en fase experimental en algunas competiciones juveniles y ligas menores y su aprobación e implementación en todas las competiciones todavía está lejos, pero la primera división de Canadá ya la está utilizando y el sábado pasado llegó el primer gol legal bajo esta ley. El tanto ocurrió en el encuentro entre el Pacific FC y el Halifax Wanderers cuando el delantero del Pacific, Alejandro Díaz, en posición legal con la 'ley Wenger' pero ilegal en el resto de ligas, remata un balón que venía rechazado del portero rival después de un disparo de un compañero.

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¿En qué consiste la 'ley Wenger' que ya se está aplicando en Canadá?

La llamada “Ley Wenger” consiste en una modificación de la regla tradicional del fuera de juego para hacerla más clara y favorecer el juego ofensivo. Según esta propuesta, un jugador solo sería considerado en fuera de juego cuando todo su cuerpo esté completamente por delante del último defensor en el momento del pase. En cambio, si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar gol está alineada con el defensa o incluso ligeramente por detrás, la jugada se consideraría legal. Con la norma actual, basta con que una pequeña parte del cuerpo del atacante esté más adelantada que el defensor para que se señale fuera de juego, lo que ha generado muchas decisiones muy ajustadas, especialmente con el uso del VAR. La “Ley Wenger” busca simplificar esta interpretación, eliminando esas situaciones milimétricas en las que la ventaja real del atacante es mínima o inexistente.

En la práctica, este cambio haría que los delanteros tengan más margen para desmarcarse, favoreciendo los ataques y aumentando potencialmente las ocasiones de gol. Al mismo tiempo, obligaría a las defensas a adaptarse, ya que no podrían confiar en adelantar la línea defensiva para provocar fueras de juego tan fácilmente como antes. La 'ley Wenger' no solo cambiaría la forma de arbitrar, sino que también influiría en la táctica y el ritmo del juego, haciéndolo más dinámico y ofensivo, algo que quiere la FIFA.

Así ha sido el primer gol bajo la 'ley Wenger' en la primera división de Canadá

El primer gol de la 'ley Wenger' llegó el sábado pasado en el encuentro que enfrentaba al Pacific FC y al Halifax Wanderers. La acción comienza con un córner a favor del Pacific que es despejado por el portero de los Wanderers. El balón cae fuera del área y un jugador del equipo de Langford realiza un disparo que vuelve a meter el esférico donde estaban más compañeros suyos. En ese momento, uno de los que había subido a rematar el córner, intenta tirar a portería pero le sale mal dirigido y va hacia la izquierda de la portería. Ahí estaba Alejandro Díaz, delantero del Pacific, que empujaría el balón dentro de la portería. El jugador mexicano estaba detrás del defensor del Halifax con la mayoría de su cuerpo en posición incorrecta si no existiera la 'ley Wenger', pero como esta se está aplicando en la primera división de Canadá, lo poco de su cuerpo que si estaba alineado con el rival le sirvió para que el gol fuera legal.