Fran Fuentes 21 ABR 2026 - 10:58h.

El jugador lo revela tras el partido del Liverpool frente al Everton

Cuatro fichajes y 185 millones que quedan muy señalados en el Real Madrid

Compartir







Ibrahima Konaté es uno de los nombres con los que el Real Madrid aguardaba en segundo plano. Si bien no se mantenían conversaciones desde hace meses, el club le mantenía en una lista de posibilidades para reforzar la plantilla si su renovación con el Liverpool no llegaba a culminar. Más aún cuando otros posibles fichajes sí que firmaron su renovación en las últimas semanas, como es el caso de Nico Schlotterbeck. Sea como fuere, todo apunta a que el culebrón con el central francés toca a su fin, sobre todo tras las últimas palabras del zaguero del Liverpool tras vencer al Everton en la Premier League.

Y es que, en declaraciones a BBC Sports, el zaguero se ha referido a su futuro, aclarando si este pasa por el Liverpool o por el Real Madrid. En este sentido, Ibrahima Konaté ha desvelado que se ha producido un acercamiento importante para su renovación: "¿Mi futuro? Ja, ja, ja. Hay muchas posibilidades de que esté aquí el próximo curso. Es lo que siempre he querido. Estoy esperando a que tengamos el contrato, pero cuando ya vayamos a tener todo arreglado pediré que lo comuniquen", revela el futbolista.

PUEDE INTERESARTE Qué resultados necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga antes del Clásico ante el Real Madrid

En este sentido, al jugador le han preguntado por qué ha habido tanto tira y afloja para firmar su ampliación de contrato. Sobre todo si, como él mismo afirma, siempre ha querido seguir en el Liverpool: "Así son las negociaciones. El año pasado, con Virgil van Dijk y Mo Salah, pasó exactamente lo mismo para que llegaran a un acuerdo", sentencia.

Es decir, que simplemente se ha tratado de una negociación que se ha dilatado más de lo previsto, pero que va a llegar a buen puerto. De este modo, al Real Madrid se le escapa otro jugador futurible que tenía en su agenda, en una posición en la que el propio club está convencido de que tiene que fichar sí o sí.