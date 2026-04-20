Cuatro fichajes y 185 millones que quedan muy señalados en el Real Madrid

La estrategia del club en el mercado de fichajes, bajo el foco

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La política de fichajes del Real Madrid está en el foco. Dos temporadas consecutivas en blanco, a falta de lo que termine de suceder en un campeonato liguero que parece prácticamente decidido, suponen una gran losa para un club como el blanco, llamado a ganarlo todo año sí, año también. Los refuerzos del pasado verano no han terminado de calar, el mes de enero pasó una vez inadvertido y los 185 millones de euros de inversión no se han conseguido traducir en resultados.

La dirección deportiva del club, con Florentino Pérez a los mandos y José Ángel Sánchez como cabeza visible, no ha conseguido atinar en sus últimos movimientos. Sin sustitutos de Modric y Kroos, apostando continuamente por físico por encima de calidad en la medular y firmando cromos a todas luces repetidos.

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Los cuatro fichajes señalados del Real Madrid

En verano sólo hubo cuatro fichajes, y los cuatro han quedado bastante señalados. El más caro fue Franco Mastantuono, por una cifra que ronda los 63 millones de euros, y a su vez ha sido el más decepcionante. Arrancó como titular, pero su rendimiento ha sido muy pobre y ha acabado desapareciendo de los planes de Álvaro Arbeloa. Sus números lo dicen todo: tres goles y una asistencia. Todo apunta a una cesión el próximo verano para adaptarse al fútbol europeo.

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Los otros tres llegaron en la defensa. Y la defensa ha hecho aguas durante todo el curso. El más caro de ellos fue Dean Huijsen a cambio del 62 millones y su temporada ha estado plagada de altibajos. Arrancó bien, pero su rendimiento cayó por los suelos a mitad de curso. Ahora parece algo más entonado, pero el hecho de que ni siquiera fuera titular en el partido más importante del curso, la vuelta ante el Bayern, no le deja en buen lugar.

Álvaro Carreras llegó a cambio de 50 millones y tampoco fue titular ante el Bayern. Quedó muy señalado en el partido de ida y Arbeloa apostó por Ferland Mendy como titular en Múnich. Y eso que el francés apenas ha jugado cuatro ratos en todo el curso, lo cual deja también bastante señalado al lateral español.

El último protagonista es Trent Alexander-Arnold, cuyo curso ha estado marcado por sus problemas físicos. El Real Madrid pagó 10 millones al Liverpool para incorporarle antes del Mundial de Clubes. De los cuatro fichajes de verano, fue el único que partió como titular el pasado miércoles en Múnich. Y fue, a su vez, uno de los señalados, mostrándose muy blando en los dos primeros goles locales. Su calidad es indudable, pero sus lagunas defensivas rodean de dudas su rol en el equipo.

Una planificación dudosa y posibles salidas en verano

En total, 185 millones de euros de inversión que no han terminado de funcionar. Al menos en este primer año. Además, sobrevuela el eterno dilema de por qué la dirección deportiva se niega a realizar movimientos en enero. En cualquier caso, el único de los cuatro que está en la rampa de salida para marcharse el próximo verano es Mastantuono, que ha estado muy lejos de integrarse en el equipo. Con los demás no hay dudas respecto al futuro, aunque el plan del Real Madrid pasa por seguir reforzando la línea defensiva, una idea que evidencia que esos cuatro refuerzos de 2025 no han terminado de salir como esperaban.