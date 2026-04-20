Saray Calzada 20 ABR 2026 - 08:17h.

Endrick marcó y asistió contra el PSG

Endrick anuncia que va a ser padre junto a su mujer, Gabriely

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Endrick salió para tener minutos y crecer y lo está haciendo. En las últimas semanas ha atravesado un bache, pero tras unas palabras de su entrenador en sala de prensa, el brasileño se ha puesto las pilas y ha resurgido. El Olympique de Lyon jugaba ante el PSG y cada punto es vital para ellos para luchar por puestos europeos. Jugaba en el Parque de los Príncipes ante los líderes, pero el delantero en propiedad del Real Madrid se echó el equipo a la espalda y en el minuto 5 ya marcaba para los suyos.

El delantero fue protagonista absoluto del duelo ya que marcó y asistió a Moreira en el minuto 18. Un gol que sería importante y que dio los tres puntos al Lyon (1-2). Con esta derrota en casa de los de Luis Enrique, la Ligue 1 se aprieta y el Lens le sigue de cerca a un punto, aunque los parisinos con un partido menos. No pueden relajarse ni tener muchos más tropiezos como el de la pasada jornada si quieren ganar el título. En unas semanas los dos equipos tendrán un duelo directo que puede ser decisivo.

Endrick acepta el reto de su entrenador

A Endrick le preguntaron tras el partido por las palabras de Paulo Fonseca hace unos días y para él no son un problema, solo una motivación más para seguir mejorando. "No hay ningún problema con el entrenador. Nunca me enfado por eso, me refugio en el trabajo. Debo dar una respuesta en el campo”, dijo en 'Ligue 1+'.

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Fonseca hace unos días le exigió que en el campo tenía que dar más y le pidió más compromiso. Tras esto estuvo en el banquillo y salía en el segundo tiempo. Volvió a asistir y de nuevo regresó a la titularidad. No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos”, dijo sobre el delantero.