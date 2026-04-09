El incómodo momento de Esteban Ocon y Pierre Gasly en el PSG-Liverpool: sentados juntos pese a ser enemigos

Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 10:12h.

Es una de las imágenes que más se están comentando en redes: Gasly y Ocon, juntos en la grada pese a no llevarse nada bien

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El partido entre el PSG y el Liverpool dejó varias imágenes para el recuerdo. Más allá de ver al combinado de Luis Enrique encarrilar la clasificación a las semifinales de la Champions League (vencieron 2-0), en la grada los aficionados a la Fórmula 1 se llevaron una grata sorpresa. Todo el mundo sabe que Esteban Ocon y Pierre Gasly no tienen una gran amistad, más bien todo lo contrario. Los dos pilotos franceses tienen una relación marcada durante muchos años por una intensa rivalidad que se remonta a sus inicios en el karting. Pues bien, este pasado miércoles fueron vistos compartiendo asiento y conversando en varios momentos del partido, sorprendiendo a aficionados y a medios por igual.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente teniendo en cuenta el historial de tensiones entre ambos pilotos dentro y fuera de la Fórmula 1. Aunque en los últimos tiempos han mantenido una relación estrictamente profesional (en la temporada 23-24 incluso compartieron box en Alpine), su aparición conjunta en un evento del calibre de la Champions sugiere un posible acercamiento o, al menos, una convivencia más distendida. Sin saber exactamente qué puede haber pasado entre ambos o si la relación es puramente cordial, la imagen vista en el Parque de los Príncipes ha revivido el interés sobre cómo evoluciona su relación personal.

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Tanto es así que las redes sociales no tardaron nada en hacerse eco de lo sucedido. Canal+ Francia fue quien emitió una primera imagen de ambos juntos, sentados uno al lado del otro en la grada del estadio y con bufandas acorde a la ocasión. Tras ello, y sobre todo por 'X', la afición no taró nada en empezar a comentar lo sucedido. "Esto es muy raro", "¿Han elegido su lugar o los han colocado ahí?" o "Esto no está en mi bingo de 2026". Incluso gente posteaba sobre la persona que había gestionado los asientos VIP del estadio, sin mucho acierto. Comentarios tras una imagen inesperada en el contexto Fórmula 1.