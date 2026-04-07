Redacción ElDesmarque Madrid, 07 ABR 2026 - 10:04h.

Gina Schumacher, hija del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, rompe su silencio y habla de como superó el accidente de su padre

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Gina Schumacher estrena un documental el próximo 17 de abril donde hablará sobre su pasión por los caballos y como esto le ayudó a superar el accidente de su padre, Michael Schumacher. Ya han pasado más de 10 años desde aquel 29 de diciembre de 2013 que cambió la vida del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y su familia sigue manteniendo un hermetismo casi absoluto sobre su salud. La hija del expiloto se abre por primera vez en el documental Horsepower – The World of Gina Schumacher, que se estrenará dentro de 10 días y en él relata cómo vivió el incidente que ocurrió mientras su padre esquiaba y el proceso personal para seguir adelante y superarlo. La producción muestra la cara más íntima de una familia que ha optado por el silencio durante años, y lo hace a través de la historia de Gina, lejos de los circuitos, pero marcada inevitablemente por la figura de su padre.

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La hija de Michael Schumacher explica como superó el accidente de su padre

Gina Schumacher sabía que tenía que hacer algo después del accidente de su padre y decidió centrarse en una de sus mayores pasiones: la equitación. La hija del expiloto habla sobre esto en el documental: "Después del accidente de papá, me volqué de lleno en los caballos" confiesa. "Estoy agradecida de poder hacer esto porque no es algo que se deba dar por sentado. Mis padres lo hicieron posible". La relación con los caballos, que ya formaba parte de su vida desde la infancia, se ha convertido en su vía de escape y en un apoyo emocional clave para olvidarse del incidente: "Los caballos siempre han sido importantes pero desde entonces han sido... Es decir, no podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo" dice Gina. La jinete ha competido en torneos nacionales e internacionales de 'reining', un deporte ecuestre que consiste en realizar una serie de maniobras para demostrar la habilidad del caballo. En agosto de 2017, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Reining de la FEI y al año siguiente, en febrero de 2018, conseguiría otro primer puesto en la prueba de novatos Cavalli de la Asociación Nacional de Caballos de Reining en Suiza. Su último logro fue ganar el Mundial NRHA (National Reining Horse Association) de 2025 celebrado en Givrins.

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La salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita

El heptacampeón del mundo de Fórmula 1 tuvo un accidente esquiando en unas vacaciones familiares el 29 de diciembre de 2013. El alemán sufrió un traumatismo craneoencefálico grave en coma y al llegar al hospital fue intervenido de urgencia. Un año más tarde, en 2014, salió del coma y fue trasladado a Suiza, pero desde entonces se ha sabido muy poco sobre su salud ya que su familia ha optado por el hermetismo casi absoluto. La poca información que se tiene sobre el estado físico del antiguo rival de Fernando Alonso proviene de sus más allegados: su mujer Corinna, su hijo Mick Schumacher, actual piloto de Indycar y su hija Gina Schumacher.