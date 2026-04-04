Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 19:50h.

Se une al grupo de pilotos padres en la parrilla

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El piloto español Fernando Alonso ha salido al paso de los rumores que circulaban sobre el nombre de su primer hijo y lo ha hecho con ironía y claridad. En pleno parón de la Fórmula 1, el asturiano confirmó públicamente cómo se llama realmente el pequeño, nacido días antes del Gran Premio de Japón.

El bicampeón del mundo no dudó en responder a las informaciones que aseguraban que su hijo llevaría su mismo nombre.

La respuesta directa de Alonso

Alonso reaccionó con humor a las especulaciones: “Hoy hemos descubierto por la prensa que nuestro hijo tiene otro nombre”.

El piloto desmintió así que el bebé se llamara Fernando, como se había comentado en algunos medios, y confirmó el nombre real: “Nosotros, que lo vemos cada día, seguimos llamándole Leonard”.

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El pequeño es el primer hijo del piloto junto a la periodista Melissa Jiménez, y su llegada ha supuesto un momento muy especial para la familia.

Un nacimiento que cambia su rutina en la F1

El nacimiento de Leonard coincidió con el Gran Premio de Japón, lo que alteró la agenda del piloto de Aston Martin.

Alonso incluso se perdió parte de los entrenamientos del viernes y llegó al coche con poco descanso, aunque con una sonrisa evidente: “Nunca te imaginas nada… tienes estrés y preocupación para que todo salga bien. Y todo salió bien para la mamá y el bebé”.

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El asturiano afronta ahora un mes de parón en el calendario, marcado por los aplazamientos de Bahréin y Arabia Saudí, lo que le permitirá centrarse también en su nueva faceta como padre.

Con este nacimiento, Alonso se une al grupo de pilotos de Fórmula 1 que ya son padres, junto a nombres como: Max Verstappen, Sergio Pérez y Nico Hülkenberg. Mientras tanto, en lo deportivo, el inicio de temporada no ha sido sencillo para el español, con problemas de rendimiento y fiabilidad en su monoplaza.