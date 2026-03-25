Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo

Alberto Cercós García 25 MAR 2026 - 10:53h.

Fernando Alonso está ante uno de los días más importantes de toda su vida: el padre es padre

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El 2026 será siempre un año recordado por Fernando Alonso, pero no por el tema deportivo. Mientras que Aston Martin y Honda siguen intentando dar con la tecla para reconducir la crítica situación que existe desde la pretemporada, el piloto español está de enhorabuena. La presencia de Alonso en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón ya estaba descartada. Dentro del programa que tiene la FIA que 'obliga' a las escuderías a poner en pista a jóvenes durante varias sesiones en la temporada, a Jak Crawford ese momento ya le ha llegado. En la FP1 será el estadounidense, quien forma parte del programa de jóvenes pilotos de Aston Martin, quien estará al volante del AMR26.

Pero el hecho de ver a Crawford en la FP1 de Japón no sea únicamente por culpa de esa condición de la FIA con los jóvenes; y es que la ausencia de Fernando Alonso está muy justificada. Avanzan tanto The Race como la BBC que el piloto asturiano no estará en Suzuka este jueves y que no tendrá ningún acto con la prensa. El motivo es claro: ha nacido su primer hijo. Con total seguridad, Alonso llegará un día tarde al Gran Premio de este fin de semana ya que ahora se encuentra con su pareja, Melissa Jiménez, recibiendo al primer hijo que tendrán juntos. "Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes", apuntaban en Aston Martin desde la cuenta de 'X'.

Fernando Alonso estrena paternidad

Hace ya un tiempo que se confirmó que Alonso iba a estrenarse como padre este mismo 2026. Son ya varios los años que llevan él y Melissa Jiménez juntos, y este paso de tener un hijo es el más importante para la vida del asturiano. A sus 44 años de edad, Alonso encara su 'momento vital' más relevante; y lo hace en una temporada muy complicada a nivel deportivo. Su hijo ha nacido este 25 de marzo de 2026.

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No es de extrañar que el rumor de que 2026 pueda ser la última temporada del español en la F1 sea cada vez más cierto. Es algo que él mismo ya ha dicho y que, conociendo ahora su futura paternidad, no sería de extrañar. Sí se perdería los primeros meses; casi el primer año. Con tanto viaje por el mundo, combinar una trayectoria en el 'Gran Circo' con el hecho de ser padre... será un motivo más para una decisión que puede ser definitiva.