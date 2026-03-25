Ducati y Marc Márquez seguirán sufriendo ante Aprilia hasta nuevo aviso: Jerez puede ser un punto de inflexión

Alberto Cercós García 25 MAR 2026 - 09:59h.

En Ducati son plenamente conscientes que necesitan un ajuste para luchar en plenitud ante Aprilia

Marc Márquez ya sabe que los errores se pagan caro

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El inicio de Mundial en MotoGP está dejando muchas intrahistorias muy interesantes. Más allá de todo el tema con los contratos, fichajes y renovaciones, que sigue parado; a nivel deportivo el Campeonato ha empezado de una manera muy compleja para determinamos protagonistas. Con Aprilia y Marco Bezzecchi liderando la clasificación general, en Ducati se encuentran en una tesitura muy complicada. La marca italiana viene de tener temporadas de puro dominio, pero ahora su historia puede cambiar radicalmente. Ni con Marc Márquez es suficiente para detener el inicio de Aprilia, quien no solo está consiguiendo resultados con Bezzecchi, sino también con Jorge Martín o Raúl Fernández. Mientras tanto, los problemas en Ducati no paran de aumentar. Desde los cero podios que lleva Marc en las carreras de domingo, al bajo nivel de Pecco Bagnaia o a lo desparecido que está Álex Márquez. La 'única' cosa positiva fue ver en Brasil un paso adelante de Fabio Di Giannantonio.

Marc Márquez no está cómodo encima de la moto. Pese a tener una pretemporada de menos a más y a empezar el Mundial sabiendo sus limitaciones, el catalán sigue sin dar con la tecla. La nueva GP26 no termina de funcionar y Márquez lo sabe. "Es verdad que no estoy pilotando la moto como me gustaría. Tengo que ir viendo durante las carreras cómo vamos evolucionando", confesaba hace pocos días. Ese malestar físico encima de su Ducati le lastra por completo y le impide ser lo competitivo que le gustaría. No tiene la postura correcta, sigue sufriendo por su hombro derecho y, encima, la moto en sí está lejos de alcanzar el nivel de Aprilia. Varios puntos a tener en cuenta que hacen que este inicio de Mundial, en Ducati sufran más de lo esperado.

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Jerez será un punto de inflexión

A corto plazo esta situación no cambiará. Este fin de semana, en Austin, Ducati y Márquez continuarán teniendo los mismos problemas. Con Aprilia con la flechita para arriba, en el box de Marc intentarán de manera agónica encontrar alguna solución que les permita dar un paso adelante. Austin siempre ha sido un circuito favorable para Marc, por lo que veremos si puede equilibrar la balanza del déficit en la moto con talento puro. Lo que sí parece una realidad es que en Jerez habrá un punto de inflexión en Ducati. Al menos, eso cuenta el propio piloto catalán.

"Yo creo que más en Jerez es donde se ve realmente dónde está cada uno. Austin sigue siendo un circuito bastante bastante especial. Es verdad que es uno de los circuitos que se me ha dado siempre bastante bien, pero veremos. De momento llevamos dos circuitos y en los dos Aprilia ha conseguido coger más puntos; pero yo nunca destaco una moto o un piloto, sino que es el conjunto. Y ahora mismo Bezzecchi con Aprilia y Martín con Aprilia están haciendo un grandísimo trabajo y están sacando algo más", explica Márquez. "Llevaremos algunas novedades a los test de Jerez, previstos para el lunes siguiente al Gran Premio, y veremos si nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento", añade Davide Tardozzi.