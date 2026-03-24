Redacción ElDesmarque Madrid, 24 MAR 2026 - 12:51h.

La curva más espectacular del circuito de Madrid empieza a coger forma y así luce desde un plano aéreo

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El Madring ya empieza a generar expectación meses antes de su estreno. El circuito de Madrid, que acogerá el Gran Premio de España a partir en 2026, no será un trazado cualquiera: combinará zonas urbanas con secciones permanentes en el entorno de IFEMA y Valdebebas, con más de 5,4 kilómetros y 22 curvas. Entre todas ellas destaca una en concreto, la ya famosa ‘La Monumental’, una curva peraltada que se convertirá en uno de los grandes iconos del circuito, tanto por su dificultad técnica como por su capacidad para reunir a miles de aficionados en las gradas . El diseño del trazado busca situar a Madrid dentro del concepto de circuito espectáculo, al estilo de Miami o Las Vegas, donde la experiencia van más allá de la propia carrera. Los planos aéreos de la zona reflejan el gran avance realizado por los trabajadores de la obra del circuito y todo apunta a que estará listo para la fecha del gran premio. Los aficionados al motor en España esperan con ilusión un fin de semana que será histórico para el automovilismo nacional.

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El peralte y la longitud de 'La Monumental' impresiona a los aficionados a la Fórmula 1

Lo que llama la atención de 'La Monumental', la curva más espectacular del Madring, es el peralte y la longitud de esta misma. Los coches y pilotos de Fórmula 1 están acostumbrados a pasar por curvas muy largas y de alta velocidad en circuitos como Suzuka, Montmeló, Spa Francorchamps o Silverstone, pero nada comparado con lo que se vivirá en el trazado de Madrid. El peralte de 'La Monumental' se asemeja más al de los circuitos del otro lado del charco, donde en series como la Indycar o la Nascar están acostumbrados a los óvalos y a la inclinación de este tipo de curvas. En el Mundial de la Fórmula 1, las únicas que se pueden comparar con esta son la primera y última curva del circuito de Zandvoort, pero el peralte y la longitud son bastante menores que en el Madring. Cuando los monoplazas de F1 tracen 'La Monumental' se vivirá algo único en la historia de la competición.

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'La Monumental' es una genialidad técnica

'La Monumental' es única en su especie y, además, es una genialidad técnica. 'La Monumental' ha sido asfaltada con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, lo que equivale a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Las obras del circuito continuarán durante todo el verano ya que la F1 llegará al Madring el fin de semana del 11 de septiembre. La capital española ya ha tenido un aperitivo con la carrera de la Fórmula E en el circuito del Jarama durante el fin de semana pasado y fue todo un éxito. Acudieron personalidades como el Rey de España Felipe VI, el piloto de rallies Carlos Sainz, el futbolista Roberto Carlos o el medallista olímpico Saul Craviotto. Según la organización, hubo 'sold out' con 30.000 plazas disponibles agotadas y los aficionados al motor en España han demostrado que Madrid está más que preparada para recibir al gran circo en el próximo mes de septiembre.