Javi Rayo 21 MAR 2026 - 11:39h.

El robo se ha producido en la mañana de este sábado en un barrio de Madrid

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El piloto español Pepe Martí ha denunciado en sus redes sociales el robo sufrido en la mañana de este sábado en el barrio madrileño de Las Tablas. Martí se encuentra en la capital de España para disputar en El Jarama la carrera de Fórmula E y ha sufrido este grave percance a sólo unos minutos de subirse a su monoplaza. El ex de la F2 ha pedido ayuda a sus seguidores para tratar de encontrar a los ladrones, que huyeron en coche, aunque sabe de la dificultad de conseguirlo.

Pepe Martí sufre un robo en pleno Madrid

Ha sido el propio Pepe Martí quien ha narrado los hechos en su cuenta oficial de Instagram: "Buenos días, hago este vídeo todavía en shock. Hace 7 u 8 minutos nos ha venido una persona a nuestro coche, justo antes de salir para el circuito. Estaba hoy con nosotros el film crew del equipo y esa persona nos ha dicho algo como 'eh, el hotel, el hotel, el hotel', nuestro cámara se ha levantado del coche, ha salido fuera, hemos dejado el coche desbloqueado sin pensarlo y cuando hemos vuelto se había llevado una cámara valorada, seguramente, en más de 35.000 o 40.000 euros. Creo que el coche era estilo Opel Corsa, de color azul eléctrico, pero no hemos visto la matrícula porque la tenían tapada, fantástico. Esto ha sido en el hotel aquí en Las Tablas, en una zona más industrial. Si habéis visto algo en esta zona, obviamente es muy difícil, entre las 7:15 horas y las 7:30 horas, por favor, hacédnoslo llegar a mi o al equipo".

Un robo que se producía tan solo unos minutos antes de que Pepe Partí se subiera a su monoplaza en El Jarama para disputar la clasificación de este sábado de su carrera en la Fórmula E. Por el momento no han trascendido más detalles del robo.