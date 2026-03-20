El plan de Carlos Sainz y Williams para reconducir la crítica situación: adiós al sobrepeso

Alberto Cercós García 20 MAR 2026 - 12:27h.

Carlos Sainz quiere redimirse de un complicado inicia y en Williams buscan soluciones para mejorar

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Como prácticamente la totalidad de la parrilla, el inicio de Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1 no ha sido el esperado. Para el piloto madrileño, la desesperación es bastante alta. No solo fallaron y tuvieron problemas en la pretemporada, sino que en Australia y China también. Aún así, casi de manera inexplicable, Sainz sumó sus primeros puntos en el último Gran Premio tras pasar meta en novena posición. Pero con eso no basta. En Williams son conscientes de que tienen mucho trabajo por delante y que tienen muchas cosas que mejorar. Un punto clave es el sobrepeso que actualmente tiene el FW48. Por culpa de ello, el ritmo y la velocidad tanto de Alex Albon como de Sainz es deficiente. Necesitan dar un paso adelante y lo intentarán gestionar durante el próximo mes de abril.

El parón que habrá el mes que viene, viene de perlas para diferentes equipos de F1. Williams 'abraza' que la competición pare por culpa del conflicto en Oriente Medio. Y es que las cancelaciones de los Grandes Premios en Baréin y Arabia Saudí hace que la planificación del año cambie de manera radical. Ahora, las escuderías aprovecharán para reajustar sus monoplazas e intentar mejorar las prestaciones para la vuelta. Antes de ello, eso sí, tocará pasar por Japón para un nuevo Gran Premio que se antoja dramático para Aston Martin, McLaren o Williams.

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El plan de James Volwes en Williams

Desde Williams son conscientes de que este parón en abril puede ser clave. "Necesitamos cada hora de ese parón para volver a un buen nivel cuando regresemos a la pista en Miami. Es evidente que no hemos empezado la temporada como queríamos. Así que ese periodo nos servirá para hacer balance de lo que realmente podemos cambiar. Ahora, sin el desgaste de viajes, podemos contar con que la producción se pueda orientar hacia el rendimiento futuro. Parte de eso puede llegar en Miami, y parte después", explica Jame Volwes en Williams.

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"No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. Una vez más, los desarrollos se llevarán a cabo durante ese periodo, asegurándonos de que somos capaces de reducir la masa del coche de forma sensata. Para entonces, ya habremos disputado tres grandes premios, pero nunca hay tiempo suficiente tras una carrera para analizar hasta el más mínimo dato y comprender realmente qué deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos poner en marcha de cara al futuro. Y esto nos da una buena oportunidad para hacerlo", zanja.