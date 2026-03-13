Carlos Sainz no levanta cabeza y Williams roza un nuevo ridículo: sus dos coches no pasaron el primer corte

Alberto Cercós García 13 MAR 2026 - 09:45h.

Menudo drama se está viviendo en el box de Williams. La escudería británica no para de encadenar problemas y más problemas, que provocan ver a Carlos Sainz desesperado y sin mostrar el nivel esperado. Durante la jornada de este viernes en el Gran Premio de China, el piloto madrileño ha sufrido de lo lindo. En la FP1 no ha podido ni salir a pista; y en la clasificación para la 'sprint', cuya 'pole' se ha llevado George Russell, Sainz ha terminado muy lejos y partirá decimoséptimo en la mencionada 'sprint'. Una carrera que es como un lastre para Williams, Aston Martin o Cadillac, que necesitan tiempo en pista para coger el máximo rodaje y con este formato es muy complicado.

El día para Sainz empezó de la peor manera posible, con problemas en el FW48. 2026 ha empezado de manera muy negativa para sus intereses, ya no solo por la ausencia en el 'shakedown' en Barcelona, sino también por todo lo vivido en los test de Baréin. Ahí, el piloto español corroboró que nada iba a ser sencillo. Al menos, durante la primera parte de la temporada. "En el muy corto plazo, que son las dos próximas carreras, no creo que haya mucho. Creo que nuestro rendimiento no va a variar en comparación a lo que habéis visto y tengo más esperanzas de que, al entrar en el segundo cuarto de la temporada, empecemos a ver progresos", ha comentado Sainz en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de China", auguraba este jueves Sainz.

Aston Martin, Cadillac y Williams, los señalados

La cruda realidad es que las tres escuderías están haciendo un ridículo estrepitoso, sobre todo Aston Martin y Williams. Es ahí donde los pilotos españoles están sufriendo más de la cuenta y de lo esperado. Sin embargo, el devenir de la pretemporada ha sido clave para llegar a esta agónica situación. Por parte de Aston todo el mundo sabe el problema: Honda. Y en Williams... Carlos Sainz parece estar muy perdido. La escudería británica no da con la clave, y no solo con él. Alex Albon también atraviesa un momento complicado. Tanto es así que en la 'sprint' de este sábado Sainz partirá 17º y Albon, 18º.

Un rendimiento muy deficiente el de Williams que se traduce en poco tiempo en pista, en malas sensaciones y en una inoperancia muy grande en el coche. Sainz, quien esperaba dar un paso adelante este 2026, ve cómo su inicio de temporada es mucho más duro de lo esperado.