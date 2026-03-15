Uno por uno del GP de China de F1: Ferrari da espectáculo en la victoria de Kimi Antonelli

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 10:03h.

Kimi Antonelli gana por primera vez en la Fórmula 1 con George Russell segundo y Lewis Hamilton tercero

Aston Martin no logra el objetivo y Fernando Alonso 'solo' dura 33 vueltas por culpa de las vibraciones

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El Gran Premio de China de Fórmula 1 no será recordado por ser la primera carrera del 2026 en la que Fernando Alonso termine, pero sí la que supuso los primeros puntos del Mundial para Carlos Sainz y, sobre todo, la que Kimi Antonelli guardará para siempre en su memoria. Para el joven piloto de Mercedes, que se ha emocionado nada más bajarse de su monoplaza, ganar teniendo tan solo 19 años es algo mayúsculo. El italiano es el vencedor del fin de semana tras llevarse la 'pole' y la carrera de este domingo. Solo le faltó la 'sprint', que la logró George Russell. Lo que cada vez está más claro es que Mercedes está por delante del resto. Y la distancia es abismal. El inglés ha terminado segundo en China; Lewis Hamilton, tercero.

La carrera ha tenido de todo. Aún cuando no había ni empezado, un primer batacazo hacía eco en toda la parrilla: hasta cuatro bajas confirmadas, a destacar los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Con ambos KO, Ferrari y Mercedes tenían vía libre para dominar de cabo a rabo el Gran Premio. Y así fue. Como si de un calco de Australia se tratara, las primeras vueltas de la carrera fueron igual de agónicas. Muchos adelantamientos en las seis primeras vueltas para, luego, ver una calma absoluta. Sí que es verdad que entre Hamilton y Charles Leclerc la lucha por el podio fue frenética, pero nada más.

A destacar, entre otras cosas, el abandono total de Aston Martin. Alonso no pudo completar la carrera y las vibraciones le obligaron a parar en boxes. Tampoco pudo ver la bandera de cuadros un frustrado Max Verstappen. Quien sí lo hizo, y sumando los primeros puntos del año, es Sainz.

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Uno por uno del GP de China

Kimi Antonelli (1º): 9'5. Histórico. Hacía muchos años que un italiano no ganaba en la Fórmula 1. Y encima él, con tan solo 19 años. Antonelli ha dominado la carrera, aprovechando a las mil maravillas la 'pole'. Su compañero en Mercedes le puso algún que otro aprieto, pero nada más lejos de la realidad: Kimi tenía clara la estrategia y ganó con solvencia.

George Russell (2º): 8'5. Sigue liderando el Mundial. Ganó la 'sprint' y segundo en el GP. Fin de semana sólido del inglés, quien no pudo parar a su compañero. Batalló con los Ferrari y salió victorioso. Mercedes está claramente por delante del resto.

Lewis Hamilton (3º): 9. Su primer podio con Ferrari en domingo. No terminaba entre los tres primeros desde el GP de Las Vegas de 2024, en noviembre. El inglés corrobora el buen momento de la escudería italiana. Y es que son los únicos capaces de plantar cara a Mercedes. Gran carrera de Lewis batiendo a su compañero. Ha vuelto.

Charles Leclerc (4º): 7. El monegasco se las vio de todos los colores. Luchó con Antonelli, Russell y Hamilton, pero sin éxito. Leclerc quería el podio y repetir lo de Australia, pero en esta ocasión se encontró a un Lewis mucho más fuerte.

Oliver Bearman (5º): 7'5. Increíble el inicio de 2026 de Bearman y de Haas. Carrera sólida y un top5 inesperado. Se nota que el motor de Ferrari funciona, y el joven inglés lo está aprovechando para terminar cerca de los más rápidos.

Carlos Sainz (9º): 6. ¡Primeros puntos! El español sufrió de lo lindo durante toda la carrera para terminar entre los diez primeros. Si bien Williams no ha empezado nada bien el Mundial, ver a Sainz sumar dos puntos es toda una alegría inesperada. Hizo todo lo posible no solo para terminar la carrera, sino para aguantar al final a un Colapinto que también quería esa novena posición. El madrileño aguantó y pudo amarrar un buen resultado.

Franco Colapinto (10º): 6'5. La mejor carrera de Colapinto en la F1. El argentino, por situaciones concretas en la carrera, incluso rodó segundo. Buen domingo de Franco. El Alpine funciona.

Max Verstappen (OUT): 4. Menudo día para Max. El neerlandés estará muy cabreado con las prestaciones del Red Bull. Salida mala, remontada prácticamente inexistente y un prematuro abandono por 'orden' del box. Día duro.

Fernando Alonso (OUT): 3. Otro ridículo. Aston Martin lo ha vuelto a hacer y Fernando Alonso ha sufrido las vibraciones en su máximo esplendor. Pese a una notable salida, el rendimiento del monoplaza es deficiente. Solo completó 33 vueltas. Qué paradoja.

McLaren (OUT): 0. Suspenso monumental. Ni Lando Norris ni Oscar Piastri han podido hacer acto de presencia en la carrera, no se colocaron ni en la parrilla de salida. Unos problemas no detallados en los coches provocaron su ausencia en el GP.