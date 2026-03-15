Fernando Alonso logra otra salida espectacular en China, con un objetivo claro en carrera

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 09:00h.

De la 19ª a la 9ª posición: así ha sido la espectacular salida de Fernando Alonso en China

Fernando Alonso asume la inferioridad que tienen Aston Martin y Honda: "Este es el potencial"

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Fernando Alonso tenía, de nuevo, una papeleta increíblemente complicada. Con un Aston Martin muy deficiente y alejado del nivel esperado, el piloto español se veía en la 19ª posición con la única consigna de terminar la carrera. Con ese objetivo realista y complicado a la vez, Alonso cuajó de nuevo una de sus salidas más espectaculares. Tal y como pasó en Australia, el asturiano ha logrado adelantar a muchos rivales una vez el semáforo se apagó. Gracias a su don al volante, el de Aston Martín se colocó en novena posición. Algo realmente sorprendente ya que pudo plantar cara a nombres como Carlos Sainz, Max Verstappen o Nico Hülkenberg.

Si bien todo tiene un poco de trampa, la hazaña de Alonso sigue sin estar acorde al verdadero nivel de Aston Martin y Honda. Y lo de trampa es claro: en la salida había hasta cuatro bajas confirmadas. Los dos McLaren no pudieron estar en la salida por culpa de diferentes problemas en ambos coches. "Lamentablemente, detectamos problemas distintos en ambos coches que les impidieron tomar la salida del GP de China. El coche de Oscar fue retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación. Ahora trabajaremos para identificar cada problema", explica McLaren en una publicación en 'X'. Tampoco pudieron estar ni Alex Albon ni Gabriel Bortoleto.

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El objetivo de Fernando Alonso: terminar

"Normalmente el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencias de la unidad de potencia se amplifica en la carrera y perdemos ritmo. El objetivo es hacer una carrera normal y ver la bandera a cuadros con los dos coches, no lo que sucedió en Melbourne. Aquí queremos terminarla", auguraba el español tras la clasificación.

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Por ahora, a mitad de carrera, el objetivo está más cerca. Tras terminar la 'sprint' el sábado, Alonso quiere darle a Aston Martin la primera bandera de cuadros en domingo. Lance Stroll no ha podido superar las 20 vueltas, pero el español va camino a marcar su propio récord de vueltas seguidas en pista con el AMR26.