Jorge Morán 29 ABR 2026 - 15:31h.

El futbolista fue expulsado por sus palabras al colegiado

Los cinco equipos más perjudicados por errores reconocidos por el CTA

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Indignación en el Rayo Vallecano con la sanción a Isi Palazón. Y más viendo la que ha recibido Andrada después de su agresión a Pulido. Después de una tarde en la que el conjunto vallecano fue claramente perjudicado ante la Real Sociedad, dicho por el propio CTA, el futbolista de Murcia se ha llevado un grave castigo después de sus palabras a Guzmán Mansilla desde el banquillo.

La acción del penalti de Remiro con Ilias Akhomach sacaron de sus casillas a Isi Palazón, que no dudó en llamar 'sinvergüenza' al colegiado. Guzmán Mansilla no se lo pensó y expulsó al capitán vallecano, que se marchó del estadio entre aplausos de sus propios aficionados. Pues bien, tras la revisión por parte de LALIGA, el de Cieza estará sancionado por los próximos siete partidos, perdiéndose así los cinco que restan esta temporada más dos más del próximo año. Una sanción, eso sí, que no afecta para la Conference League.

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Comunicado del Comité en la sanción de Isi Palazón

El acta arbitral describe con precisión que el jugador fue expulsado por “acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones” y que, una vez expulsado, se dirigió al árbitro en los términos “eres un sinvergüenza”, acompañando dicha expresión con un gesto de señalamiento. Frente a ello, las pruebas aportadas no permiten desvirtuar, con el grado de certeza exigido, la presunción de veracidad de dicha redacción, máxime teniendo en cuenta que el árbitro percibe los hechos desde la inmediación y en el contexto del desarrollo del partido.

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En consecuencia, los hechos descritos integran, de un lado, una protesta constitutiva de infracción del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, sancionable con suspensión por dos partidos; y, de otro, una expresión insultante (“sinvergüenza”) constitutiva de infracción del artículo 99 del mismo texto normativo, sancionable con suspensión por cuatro partidos.