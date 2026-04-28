Jorge Morán 28 ABR 2026 - 17:24h.

El Rayo Vallecano jugará las semifinales de Conference League

El presidente del CTA confirma el error en Vallecas y anuncia una posible 'nevera' para Pulido Santana

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El Rayo Vallecano tendrá una noche histórica este jueves 30 de abril. Los de Iñigo Pérez, con la indignación en el cuerpo después de lo ocurrido ante la Real Sociedad, se ponen en modo europeo para vivir sus primeras semifinales de la historia. Una eliminatoria de Conference League que se disputará primero en Vallecas, para más tarde jugarse la vuelta en Estrasburgo el próximo 7 de mayo.

Y mientras en otros lugares del mundo los clubes presentan facilidades para sus aficionados, en Vallecas sigue poniéndose trabas. Durante este lunes, las colas en el Estadio volvían a dar la vuelta al recinto y eso que el club no había dado ningún tipo de información. A esto se le sumó unos precios desorbitados que hicieron que muchos hinchas del Rayo se negaran a pagar un precio muy por encima de lo que se ve en otras entidades.

Más Madrid pide pantallas gigantes en Vallecas

Lejos de incentivar el crecimiento de sus aficionados, Martín Presa sigue empeñado en poner la zancadilla a su propio club. Y esto ha incluso llegado a la Asamblea de Madrid, en dónde se ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) con la intención de hacer de estas semifinales una fiesta en Vallecas.

La diputada de Más Madrid, Alicia Torija López, quiere que toda la ciudadanía pueda seguir el histórico partido de vuelta ante el Racing de Estrasburgo, por lo que ha iniciado una petición para que el encuentro pueda seguir en abierto.

Además, la Comunidad de Madrid, como propietaria del Estadio de Vallecas, quiere presentar una propuesta para que el Rayo Vallecano, junto a las autoridades, instalen pantallas gigantes dentro del recinto vallecano durante esa vuelta de semifinales, con la intención de 'fomentar el carácter comunitario del club'.

Una propuesta que todavía no ha sido aceptada en la Asamblea de Madrid, pero que cuenta con pocas opciones de realizarse y más conociendo la gestión de un presidente como Martín Presa.