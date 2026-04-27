Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 08:05h.

La revisión se extendió durante varios minutos

Los expertos arbitrales opinan sobre el gol anulado al Rayo en el penalti de la Real Sociedad: "Lamentable"

Compartir







El empate del pasado domingo en el Estadio de Vallecas fue vibrante para el espectador neutral, pero dejó un cabreo importante entre ambos equipos. Tanto Rayo Vallecano como Real Sociedad acabaron muy molestos con el arbitraje de Guzmán Mansilla. Un enfado que quedó plasmado en su acta arbitral del partido y que incluso provocó momentos de tensión en el palco de autoridades. Para más inri, el audio VAR del choque también indigna a los aficionados.

Al borde de la medianoche, como viene siendo habitual, la Real Federación Española de Fútbol hizo públicos los audios VAR del encuentro. El árbitro principal recibió la llamada desde la Sala VOR en dos ocasiones, aunque todos los focos se centran en la acción de Andrei Ratiu sobre Pablo Marín previa al gol de Pedro Díaz.

El audio VAR del Rayo Vallecano - Real Sociedad

Más allá de la decisión tomada, los aficionados reaccionan con sorpresa al audio difundido por la RFEF por dos respuestas inusuales que esclarecen el momento de dudas que vivió el trencilla. La primera de ellas atiende a su veredicto final: "Vale, para mí va a ser penalti, lo veo punible pero.. considero que hay disputa del balón. Por tanto, no será expulsión, ¿vale?".

La afición rayista no entiende como, pese a reconocer que considera la acción una disputa de balón en la que Ratiu parece llegar antes, el colegiado acabó señalando la pena máxima. La incredulidad local aumentó con la última petición del árbitro al responsable VAR.

Guzmán Mansilla no reconoció al jugador del Rayo pese a la larga revisión y a estar muy cerca de la jugada: "Necesito el dorsal del jugador infractor, por favor". Tras la respuesta desde la Sala Vor, el trencilla identificó a Ratiu: "Dos, vale de acuerdo, pues lo identificamos". Este audio, lejos de calmar las aguas, aumenta más si cabe el cabreo general en Vallecas.