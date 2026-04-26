Celia Pérez 26 ABR 2026 - 17:19h.

El técnico estadounidense valora el partido de su equipo

Los expertos arbitrales opinan sobre el gol anulado al Rayo en el penalti de la Real Sociedad: "Lamentable"

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Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha analizado el partido de su equipo frente al Rayo Vallecano. El cuadro txuri urdin acabó empatando un partido que el técnico estadounidense consideró que "se siente como una derrota", en el que ha querido pasar de largo de la polémica arbitral y ha señalado el partido de algunos jugadores como Take Kubo o Sucic.

"Si vas ganando 3-1 en los últimos 10 o 15 minutos del partido, quieres llevar el resultado hasta el final. Nosotros no lo hicimos. Así que estamos decepcionados. Los chicos están disgustados. Hoy se siente como una derrota. Ya sabes, marcas tres goles fuera de casa, así que necesitas ganar este partido. Simplemente no defendimos lo suficientemente bien hoy en casi todas las fases. Ya fuera en una presión alta, donde no había suficientes efectivos ni suficiente intensidad, o en bloque bajo", comenzó explicando.

Fue un partido que estuvo marcado especialmente por el gol anulado al Rayo y el penalti a favor de la Real Sociedad, a lo que el estadounidense entendió que estaba bien decidido. "Viendo diferentes ángulos, no lo sé. Obviamente, cuanto más eficiente, mejor. Lo que vi en las pantallas que tenía fue que era penalti y también la decisión correcta. Por supuesto, es muy dramático y muy emocional. Tenemos un posible penalti y ellos marcan un gol. Es un momento que realmente cambia el partido. Así que creo que por eso hubo una emoción extrema en esa decisión. Pero, al final del día, creo que fue la decisión correcta", apuntó.

Ya entrando en nombres propios, Matarazzo al ser preguntado por Take Kubo fue muy claro y apuntó que no fue su mejor partido. "Take Kubo no estuvo tan fuerte como en el último partido. Take Kubo, en términos generales, es un jugador increíble para nosotros. Estuvo muy bien en espacios reducidos, pero no estuvo tan fino como en el último partido. Pero para ser sincero fue su primer partido en el que jugó 90 minutos esta semana pasada. Se sintió bien. Y quería verlo otra vez y seguir construyendo su condición física, pero sí, creo que estuvo bien. Aunque no tan bien como puede estar", señaló.

Además de Sucic y el plan por las bandas, el técnico txuri urdin reconoció que no salió bien. "Tiene una capacidad increíble para repetir esprints. Luka Sucic también. Es bueno en los duelos de uno contra uno. Juega buenos balones en profundidad. Puede atacar la profundidad. Así que tiene un perfil muy interesante que pensé que era muy importante para este partido dinámico. ¿Por qué después no funcionó? Bueno, ya sabes, las cosas cambian. La dinámica cambia. Pero esa era la idea detrás de ello", apuntó.