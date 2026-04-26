Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 16:37h.

Camello no se mordió la lengua ante la polémica en Vallecas

El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante la Real Sociedad con varios notables

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El Rayo Vallecano y la Real Sociedad empataron 3-3 este sábado en Vallecas en un partido loco que tuvo de todo y, sobre todo, polémica. Los jugadores locales, que vieron primero como se anulaba un gol de Carlos Martín por mano de Ratiu, protestaron sobre todo otro tanto anulado, a Pedro Díaz, ante el que Guzmán Mansilla señaló un penalti previo para los donostiarras además de una posible pena máxima sobre Ilias de Remiro en el descuento. Sergio Camello estalló en los micrófonos de DAZN y acusó a "los de arriba" de querer convertir el fútbol "en una mierda".

La rajada de Sergio Camello tras el Rayo Vallecano-Real Sociedad

Polémica arbitral: "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas, ahora ya no es eso. Van a ver una jugada al VAR muy dudosa, creo que no es penalti en la vida. Ya no sólo para pitar un penalti, sino para anularnos un gol. Aunque lo hubiese parado Dani, era un castigo tremendo. Presumimos de que es LALIGA más grande y más buena del mundo y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos y que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas".

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Motivos del enfado: "Hostia, creo que eres inteligente y la gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo, lo que hemos sufrido nosotros. Nos estamos jugando la vida como para que nos piten el penalti ese anulándonos un gol. Qué bonito era el fútbol cuando era el fútbol".

Sensaciones y alegría final: "Al final todo lo que sea puntuar según se están dando las cosas, se está apretando todo mucho y más de la manera que lo hemos hecho, que hemos conseguido remontar contra un equipo que viene de ganar la Copa y de jugar en Europa, pues obviamente es una explosión que se ha visto reflejada en cómo hemos salido corriendo hasta allí.

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Semifinales de Conference: "Está claro, estamos en buena dinámica. Todos estamos siendo importante. Estamos llegando al último tramo de temporada siendo importantes todos, los que juegan menos y los que juegan más y el jueves tenemos una oportunidad súper bonita y esta dinámica seguro que nos ayuda

Dos goles seguidos de Sergio Camello": "Muy contento con lo mío y que siga el equipo así que estamos bien".