El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante la Real Sociedad con varios notables

Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 16:10h.

Pasillo y aplausos para el campeón de Copa: el homenaje del Rayo a la Real Sociedad en Vallecas

Así jugaron los hombres de Iñigo Pérez

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El Rayo Vallecano igualó ante la Real Sociedad en el duelo correspondiente a la jornada 32. El duelo fue vibrante de principio a fin. Oyarzabal adelantó a los suyos y Camello igualó acto seguido. Ya en el segundo tiempo, Oskarsson y de nuevo Oyarzabal dieron mayor ventaja a los de Matarazzo hasta que Lejeune volvió a meter a su equipo en el partido. Alemao, ya en el descuento, igualó de cabeza.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto vallecano en la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Cárdenas (6): Metidísimo en el partido desde el inicio y con trabajo. Bien en los tiros lejanos y en las acciones aéreas. Grandes intervenciones en el segundo tiempo, aunque poco pudo hacer en el gol de Oskarsson.

Andrei Ratiu (8): Fue entonándose con el paso de los minutos. Profundidad por su banda y mucho orden atrás. La mayor parte del peligro local llegó desde su banda.Cometió un discutido penalti que supuso el 1-3.

Lejeune (6): Al ritmo de su compañero de batallas. Tuvo mucho trabajo con las acciones ofensivas de la Real Sociedad. Metió a su equipo en el partido en el segundo tiempo.

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Mendy (4): Salida de balón limpia desde atrás. Supo sufrir ante los ataques de la Real, aunque fue de más a menos. Poco acertado en el gol de Oskarsson.

Pep Chavarria (5): Muy atento a Take en su banda. Marca cercana y rápida salida de balón.

Isi (6): Tras el gol anulado a Carlos se fue entonando y dispuso de un par de llegadas claras. Vio la quinta amarilla por acumulación.

Carlos (6): Le dio temple al juego del Rayo en momentos complicados. Anotó un gol para su equipo que fue anulado por mano de Ratiu.

Akhomach (7): Clave en la acción del empate. Mucho atrevimiento para romper la zaga txuri urdin. Metido de lleno todo el encuentro.

Unai López (5): Actuó con menor protagonismo que en ocasiones anteriores. Trabajo poco visible.

Pathé Ciss (5): Movimientos incansables de arriba hacia abajo. Se sumaba a las acciones ofensivas de los suyos con total desparpajo y atrevimiento.

Camello (6): Disfrutó de la ocasión más clara de su equipo en los primeros compañses, pero su remate se fue alto. Empató a la media hora tras una gran acción individual dentro del área.

Cambios

De Frutos (S.C.).

Pedro Díaz (6): Anotó el tanto del empate a los pocos minutos de entrar, aunque fue anulado por un penalti previo para la Real.

Alemao (8): Buena conexión con Pedro Díaz desde su entrada al verde en el segundo tiempo. Igualó el partido de cabeza en el tiempo de descuento.

Fran Pérez (S.C.).

Gerard Gumbau (S.C.).