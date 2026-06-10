Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 22:30h.

El delantero español se abre en canal

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Álvaro Morata muestra su lado más humano. El delantero centro del Como vive un verano de Mundial atípico. De ser el capitán de la Selección Española a protagonizar una ausencia que ya no sorprende a los aficionados. Desde su salida definitiva del Atlético de Madrid, el ariete ha buscado un sitio lejos de España que parece haber encontrado en Italia.

Y no apunta a volver, al menos a corto plazo. Así lo ha confirmado el propio futbolista en una interesante charla con el exfutbolista Mario Suárez en su Canal de YouTube. Allí, Álvaro Morata se abre en canal, reacciona a su posible fichaje por el Getafe CF y explica por qué siente que no puede jugar más en España.

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Álvaro Morata y sus dificultades por un regreso al fútbol español

Antes había una pregunta obligada. Morata narró cómo fue la llamada con Luis de la Fuente en la que se confirmó su ausencia en el próximo Mundial: "Me llamó y obviamente sabía que no iba a ir al Mundial. Entiendo que es lo que toca. No me he merecido estar en la lista. Obviamente sabes que es la última oportunidad que tienes para jugar un Mundial. Ha sido duro. Yo lo he pasado muy mal en muchos momentos con la Selección, pero a la vez es lo que más me gusta en el mundo del fútbol y en mi vida. Entonces me da pena".

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A renglón seguido, el delantero centro puso el foco en su futuro a nivel de clubes. Él quiere volver al lugar donde dio sus primeros pasos, aunque explica por qué no puede hacerlo: "Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en España. Por tener que afrontar los comentarios de la gente cuando vas a jugar en estadios. Me sigue afectando mucho lo que dice la gente. Pero me he dado cuenta de que no puedo cambiar la persona que soy".