Los cuatro futbolistas que el Barcelona declara transferibles en el mercado de fichajes

Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 21:58h.

El club azulgrana pospone algunos fichajes hasta que se produzcan salidas

Atlético de Madrid y Barcelona coinciden por tercera vez en un fichaje: "Más de 50 millones"

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El FC Barcelona comenzó el mercado de fichajes como un tiro con el fichaje de Anthony Gordon. Tras este importante desembolso, la entidad azulgrana se lanzó formalmente a por Julián Álvarez, aunque con diferente resultado. Es el gran objetivo veraniego de Deco, aunque el director deportivo debe agilizar la operación salida.

La entidad catalana avanza por varias contrataciones en la ventana estival de transferencias y de manera paralela señala a los activos de la primera plantilla que declara transferibles. De acuerdo con la dirección deportiva, Hansi Flick permite que se escuchen ofertas prácticamente por un jugador en cada línea del terreno de juego.

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Los cuatro futbolistas que el Barcelona declara transferibles

El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, intervino este miércoles en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí, tras abordar situaciones como la de Marc Cucurella y el interés azulgrana, puso el foco en las posibles ventas del Barça a lo largo del verano. Se escucharán propuestas por dos laterales, un centrocampista y un atacante.

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Comenzando por el perfil izquierdo. Tras una temporada irregular, Alejandro Balde es uno de los jugadores que está en el mercado. A sus 22 años, el defensor catalán cuenta con contrato en Can Barça hasta junio de 2028 y un valor de mercado que ronda los cincuenta millones de euros. En la misma posición, aunque en la otra banda, se escucharán ofertas por Jules Koundé. El multiusos defensivo, con contrato hasta 2030, ha completado su cuarta temporada en el Barcelona. A las puertas de los 28 años, el club azulgrana podría obtener una cuantía importante por su traspaso.

En el centro del campo, los focos apuntan a Marc Casadó. El joven pivote también acaba contrato en 2028 y es consciente de la postura culé. Su pérdida de protagonismo le invita a una salida en la que se debate la fórmula. El centrocampista apuesta por una cesión para regresar con minutos en las piernas, pero el Barcelona prioriza un ingreso. Y por último, Ferran Torres. Su caso es el más especial, pues es un jugador al alza y que aún puede revalorizarse tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Tiburón se ha destapado como un goleador interesante y su salida estaría muy condicionada por el acuerdo o no por Julián Álvarez.