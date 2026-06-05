Basilio García Sevilla, 05 JUN 2026 - 11:25h.

El brasileño habría comunicado al Barça que solo dejaría el Betis para vestir de azulgrana

Un mercado largo pero de pasos firmes en el Betis

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El Real Betis Balompié tiene previsto realizar una gran venta, cuanto antes mejor, y entre los nombres señalados para ello está el de Natan da Souza, su defensa central brasileño que tras dos buenas temporadas como verdiblanco ha llamado la atención de numerosos equipos de Europa. El que más interés ha mostrado hasta el momento es el FC Barcelona, aunque el Newcastle. El Bournemouth o la Juventus suenan también como posibles destinos.

Ya se han producido conversaciones directas entre André Cury, el representante del jugador, y Deco, el director deportivo del FC Barcelona, y según desvela Mundo Deportivo, en ellas se ha trasladado que el central brasileño solo saldrá del Betis para enrolarse en la disciplina azulgrana.

Sin embargo, la salida de Natan de Heliópolis solo se producirá si llega una oferta fuera de mercado, de alrededor de 40 millones de euros -Transfermarkt lo valora en 25 ‘kilos’-, que le servirían al club verdiblanco para generar importantes plusvalías. El pasado verano, tras un año cedido, pagó al Nápoles nueve millones de euros, ejecutando así la opción de compra por un defensa que ha convencido con su rendimiento prácticamente desde el día de su llegada. El contrato del jugador expira en junio de 2030.

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Los números de Natan

Desde su llegada en el verano de 2024, Natan se ha convertido en un fijo para Manuel Pellegrini, hasta el punto de que está cerca del centenar de partidos -97-, habiendo marcado dos goles y otorgado tres asistencias. El chileno rota más en su acompañante, pero su dominio de la pierna izquierda le da mucha relevancia en el equipo y también en el mercado.

Además, cumplirá en breve los dos años de residencia en España, condición sine qua non para solicitar la nacionalidad española y dejar de ocupar plaza de extracomunitario, un valor añadido sin duda para el fornido central bético.