Basilio García Sevilla, 04 JUN 2026 - 13:12h.

El brasileño del Cruzeiro, de 23 años, gusta en la dirección deportiva

Un mercado largo pero de pasos firmes en el Betis

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En el Real Betis Balompié hay muchos puestos por reforzar de cara a la temporada ‘Champions’ que se le viene por delante. Pero el más señalado, ya desde el inicio de temporada, es sin duda el del lateral izquierdo. Ricardo Rodríguez se va, Junior Firpo no ha rendido y Valentín Gómez es una solución de urgencia utilizada en más ocasiones de las deseadas. Manu Fajardo busca un nuevo efectivo para esa posición, y uno de los nombres que más suena es el de Kaiki Bruno.

Se trata de un lateral zurdo brasileño que juega en el Cruzeiro. A sus 23 años suma ya 129 partidos en el club de Belo Horizonte, en el que se formó, e incluso ha sido internacional en una ocasión con Brasil, aunque no está entre los citados para el Mundial que comienza la próxima semana.

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A las órdenes de Artur Jorge ha ido creciendo en la última temporada, y el Betis, que tan bien se mueve en el mercado brasileño, le tiene monitorizado. En las últimas fechas desde Brasil se ha informado de que incluso se había lanzado ya una primera oferta formal por él. ElDesmarque ha podido confirmar que es un jugador que gusta en la dirección deportiva bética, pero ese interés aún está lejos de concretarse en una propuesta.

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Las trabas por el fichaje de Kaiki Bruno

Kaiki Bruno está valorado por Transfermarkt en 14 millones de euros y, además, no tiene pasaporte comunitario, dos aspectos que no juegan a favor de su fichaje. Con el Betis en Champions, con los ingresos que eso conlleva, los clubes a los que se acude para fichar probablemente se pondrán más duros. Por otro lado, Antony, Natan y Deossa ocupan las tres cifras de extracomunitarios. Aunque el colombiano tiene muchas papeletas para marcharse, también regresa Gonzalo Petit, aunque el uruguayo también apunta a una nueva cesión pese a que comenzará la pretemporada con el primer equipo.

Así, Kaiki Bruno es un nombre señalado en rojo en la agenda de la dirección deportiva verdiblanca, pero el interés está en fase embrionaria. Tiene contrato hasta finales de 2027 y ya estuvo negociando hace unas semanas con el Como, otro equipo que estará en la Champions. El jugador gusta y se podría apostar por un salto a Europa, pero con determinados condicionantes.