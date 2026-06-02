Basilio García Sevilla, 02 JUN 2026 - 19:41h.

No ejercerá la opción de compra y vuelve para un puesto con excedente

Pellegrini y Manu Fajardo, de la mano en la planificación del Betis

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El Real Betis Balompié tiene muchas posiciones por reestructurar, y una de las señaladas por Manu Fajardo es la de la portería. Álvaro Valles tiene un sitio asegurado, Pau López en principio también y el canterano Manu González será el tercer portero después de confirmarse la retirada de Adrián San Miguel, pero en la portería se suma un efectivo más. Guilherme Fernandes regresa a la disciplina verdiblanca.

Tal y como avanzó ElDesmarque hace poco menos de un mes, el portero luso regresará al Betis. 23 días después de la información de este casa, el Real Valladolid ha confirmado el regreso de sus cuatro cedidos a sus clubes de origen, entre ellos el de Guilherme, por el que no ejercerá la opción de compra que ascendía a medio millón de euros.

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“Peter, Tenés, Ohio, Guilherme, Chuki y Maroto no continuarán en el Real Valladolid ¡Muchas gracias por vuestro desempeño como blanquivioletas y la mejor de las suertes en vuestra nueva etapa!”, expresó en sus redes sociales. En su página web, concretó el club albivioleta que “Guilherme alcanzó los 31 encuentros”, ya que el luso empezó como titular indiscutible, perdiendo protagonismo en el tramo final y poniendo punto y final a su periplo por el club castellano con el partido de la jornada 42 que disputaron ante la UD Almería en tierras andaluzas. “El Real Valladolid quiere agradecer el desempeño de todos ellos como blanquivioletas y les desea la mejor de las suertes en sus nuevas etapas personales y profesionales”, concluye el comunicado.

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Los motivos del regreso de Guilherme

El Real Valladolid decidió hace semanas no ejecutar la opción de compra de Guilherme Fernandes -por la imposibilidad económica de asumirlo- y el guardameta regresará este verano al Real Betis, que deberá decidir qué hacer con él. El arquero portugués alargó su vinculación justo antes de salir a préstamo y tiene contrato hasta 2027, siendo este el último verano en el que en Heliópolis podrían hacer caja por él. En enero ya podría negociar con cualquier otro club.

Los dos clubes acordaron en verano una cesión que incluía una opción de compra de unos 500.000 euros que se convertiría en obligatoria si el Valladolid lograba el ascenso, además de una posibilidad de recompra que el Real Betis podía guardarse durante dos ventanas diferentes, pero la imposibilidad del club blanquivioleta de hacerse con los servicios de un futbolista con la dimensión de su salario, así como su pobre temporada -ha acabado en la decimoséptima plaza- han terminado por dar carpetazo a la operación.

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Ahora, con Manu González partiendo por delante en la línea de rotación para Manuel Pellegrini, queda saber qué sucederá con un Guilherme Fernandes que ha ido convocado en 19 ocasiones con el primer equipo verdiblanco, aunque el chileno no ha llegado a hacerle debutar.