Adrián Gómez Sánchez 12 ABR 2026 - 16:07h.

Escribá no cerró el debate en la portería

Aceves y una nueva derrota del Real Valladolid: "No vale con apretar solo cuando nos jugamos la vida"

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ValladolidEl Real Valladolid sigue a cinco puntos del descenso tras la derrota del Real Zaragoza en Córdoba y, para el partido del lunes a partir de las 20.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante la SD Éibar, Fran Escribá no cerró el debate en la portería. En este contexto, el meta Guilherme Fernandes, ya recuperado de su lesión, publicó un enigmático mensaje en las historias de su cuenta personal de Instagram.

Como se puede ver en la imagen de la parte inferior, el meta luso subió un collage con dos fotos suyas entrenando con el Pucela y dos emojis: uno de una cara hablando y otro de un aspa roja. Esto, junto a una canción de Gunna titulada 'Made de for this shit', traducido al español "Hecho para esta mierda". Un mensaje con significado oculto, aunque puede haber muchas lecturas, pero que ha llamado la atención en pleno debate por la portería con Álvaro Aceves tras su lesión hace más de un mes. Y es que el futuro del portugués en Valladolid está en el aire y el Club debe decidir si ejecuta o no su opción de compra al término de la presente temporada.

Habrá que ver cuál es la decisión que toma Escribá el lunes en el feudo pucelano, ya que en León ya eligió al portero vallisoletano por encima del luso, que, aunque ya fue convocado, no había completado todos los entrenamientos de la semana. Algo que no ha pasado en estos últimos 10 días, ya que ambos guardametas han estado con el grupo en todas las sesiones de entrenamiento del Real Valladolid y son de la partida para el encuentro ante los armeros. El nivel de ambos no ha sido muy diferente en esta campaña y esta es la difícil decisión que debe tomar el técnico valenciano en una posición que no preocupa demasiado a los seguidores vallisoletanos.