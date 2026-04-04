Adrián Gómez Sánchez 04 ABR 2026 - 22:54h.

Tercera derrota en cuatro partidos

Convocatoria del Real Valladolid en León: cuatro descartes de Escribá

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ValladolidEl portero vallisoletano Álvaro Aceves volvió a ser titular con el Real Valladolid a pesar de que Guilherme Fernandes ya estaba en la convocatoria blanquivioleta. El meta realizó una buena parada ante la Cultural y Deportiva Leonesa y no pudo evitar el tanto encajado tras tocar en Clément Michelin.

El guardameta analizó el partido desde todo lo que les ha faltado sobre el césped: "Nos ha faltado ese punto de dinamismo y agresividad con balón. Tenemos que ser más regulares, no vale con apretar solo hasta el final un día sí y otro no. Vinimos a dejarlo todo, pero hay que demostrarlo en el verde. Hoy tenemos que autoexigirnos mucho más. Nos vamos descontentos y jodidos porque la ambición con esta camiseta tiene que ser ganar todos los partidos. Teníamos una oportunidad para salir de ahí y dar un paso más, pero no la hemos aprovechado".

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Preguntado por el gol de la Cultural, Aceves explicó que fue “una acción de mala suerte”. “Es un disparo que estaba controlado. Michelin cambia la trayectoria y no he podido llegar”, apuntó. Mientras, se mostró “agradecido por la confianza” de Escribá, quien le volvió a dar la oportunidad. “Me estoy encontrando bien, aunque siempre hay que exigirse un poco más. Ojalá pueda seguir teniendo esa confianza, pero el equipo es lo primero”, dijo.

El lunes 13 afrontarán otro duelo importante contra la SD Eibar en casa, donde esperan recuperarse del golpe sufrido esta jornada:. “Ellos vienen, responden, nos apoyan y generan un ambiente en Zorrilla que nos hace jugar con uno más. Son libres de mostrar su enfado. Si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar, otro gallo cantaría. Basta de lamentos, lo que vale es salir contra el Eibar y darles lo que se merecen: una victoria”, comentó sobre la afición.