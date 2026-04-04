Jesús Pérez Baraja 04 ABR 2026 - 17:47h.

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Cinco puestos y 10 puntos de diferencia

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ValladolidLa Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Valladolid se van a enfrentar este sábado a partir de las 18.30 horas en el Estadio Reino de León de la ciudad leonesas en el partido correspondiente a la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación de la Cultural

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores sin bajas y sin jugadores con ficha de filial, ya se sabe el once de la Cultural.

Rubén de la Barrera apuesta por un 1-4-4-2, introduciendo dos cambios respecto al empate (1-1) ante la SD Huesca en el Estadio de El Alcoraz de la localidad aragonesa entre semana. De esta manera, entran Matia Barzic por Eneko Satrustegui en el centro de la defensa y Homam Al-Amin por Roger Hinojo en el lateral izquierdo.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador gallego: Édgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Matia Barzic, Homam Al-Amin; Iván Calero, Thiago Ojeda, Sergi Maestre, Rafa Tresaco; Lucas Ribeiro, y Luis Chacón.

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Alineación del Pucela

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Iván Garriel, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y de los descartados por decisión técnica Mario Maroto y Vegard Erlien, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta repite con un 1-4-2-3-1, introduciendo tres cambios respecto al triunfo (3-0) contra el Cádiz CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana entre semana. De esta manera, entran Clément Michelin por Iván Alejo en el lateral derecho, Ramón Martínez por Pablo Tomeo en el centro de la defensa y Sergi Canós Tenés por Stipe Biuk en la banda izquierda del ataque.

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Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Clément Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.