El entorno de Ramos contacta con Valverde, Marcelino y Bordalás para el próximo año

Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAY 2026 - 22:30h.

El del Athletic y el del Villarreal, opciones prácticamente imposibles

José Bordalás 'aparca' su decisión de futuro hasta la próxima semana

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Aún no se ha confirmado la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos y Five Eleven, pero el exjugador blanquirrojo, junto a su equipo de trabajo, ya ha comenzado a buscar fórmulas para solucionar la delicada situación blanquirroja y, según las últimas informaciones, ya se ha contactado con tres entrenadores de nivel como Valverde, Marcelino y Bordalás para conocer su predisposición de entrenar en el Sánchez-Pizjuán el próximo año.

Porque como cuenta El Pelotazo este martes, la idea del Sevilla es construir su proyecto alrededor de un entrenador de garantías, un perfil que aporte tranquilidad y experiencia a un equipo acostumbrado a los cambios continúos y los experimentos varios.

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En estas, según cuenta la citada fuente, el entorno de Sergio Ramos ha contactado con nombres como el de José Bordalás, Ernesto Valverde -que se marcha del Athletic- y Marcelino García Toral -que también abandona el Villarreal este mes-.

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Los dos últimos, por caché, salario e interesados, son opciones prácticamente imposibles para este Sevilla actual, mientras que José Bordalás parece ser, como sucedió hace ahora un año, el mejor colocado para entrenar a los blanquirrojos.

Como comentábamos este pasado lunes, el todavía entrenador del Getafe ha aparcado cualquier decisión a la próxima semana y es que está concentrado en conseguir una plaza Europa para los de El Coliseum y, posteriormente, pase lo que pase, se sentará a hablar.

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Bordalás ya ha estado dispuesto a llegar a Sevilla en varias ocasiones y parece que, si el club hispalense apuesta realmente por él y el Getafe no acaba entrando en Europa, el que fuese técnico del Valencia podría acabar llegando a Nervión este mismo verano.

Aún quedan algunos flecos para cerrar la compra, pero Sergio Ramos y Five Eleven, parece, ya han comenzado a trabajar en este nuevo e ilusionante proyecto en Eduardo Dato.