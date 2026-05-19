Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAY 2026 - 18:52h.

El CTA también analiza la jugada entre Kike Salas y Vinícius

El polémico gol de Vinicius al Sevilla, precedido por un manotazo de Mbappé a Carmona

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Una de las revisiones, posiblemente, más extrañas de la temporada. El Comité Técnico de Árbitros ha revisado el polémico tanto de Kylian Mbappé ante el Sevilla en su habitual programa de 'Tiempo de Revisión' haciendo un análisis un poco ambiguo y realmente complejo de entender viendo las imágenes.

Porque el CTA considera que el árbitro, según la normativa, hizo lo correcto, pero a su vez señala que la acción podría haber sido señalada como falta. Catalogándola como "acción de lucha por el espacio", el Comité explica que el golpe es un "contexto de inercia y dinámica propia de la acción".

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En estas, se sigue considerando que "coexisten distintas posibles lecturas futbolísticas", defendiendo que el árbitro considera que es una acción "natural de protección del espacio", añadiendo que es una acción "interpretable por la intensidad del contacto" sin ser un error "claro y manifiesto", por lo que el VAR hizo bien en no llamar al colegiado.

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Sin embargo, en este relato en el que parecía defender al árbitro, el CTA gira y asegura que "la acción puede entenderse como infracción al existir un uso del brazo del atacante generando una desventaja al defensor". Es decir, sí pero no.

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El CTA sí 'defiende' al Sevilla en la de Kike Salas

En este mismo vídeo, y casi por primera vez en la temporada, el CTA da la razón al Sevilla en una acción, concretamente en la que protagonizaron Kike Salas y Vinícius Jr en el área blanquirroja.

A pesar de que el Real Madrid solicita penalti, el CTA cree que primero hay balón y no hay una acción deliberada ni violenta, por lo que, a pesar de tocar al brasileño, Kike Salas no cometió infracción alguna para ser señalada como penalti.