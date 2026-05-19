Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAY 2026 - 16:50h.

La venta aún no se ha firmado ante notaría y sigue pendiente

Ilia Topuria 'confirma' la compra de Sergio Ramos: "Sé la ilusión que te hace"

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Con la salvación del Sevilla certificada y la salida de Antonio Cordón anunciada, el siguiente paso esperado en el conjunto hispalense es la llegada de Sergio Ramos junto a Five Eleven como máximos accionistas, una situación de la que nadie es ajeno y sobre la que incluso ya se ha pronunciado LALIGA, que ha dejado claro que, sea cual sea el jefe blanquirrojo, la situación económica no varía de momento.

Ha sido Javier Gómez, director general corporativo de LALIGA, el que ha explicado este martes, al ser cuestionado por la posible compra, que en la operación de venta se valora un precio, pero la deuda se mantiene.

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"Ahora los nuevos propietarios pueden decir si igualan o ponen dinero. Si los nuevos propietarios hacen lo mismo te va a pasar lo mismo, si quieres otra cosa o tendrás que meter dinero o vender jugadores. El cambio de propietario no cambia nada, solo la inyección de dinero del club", subrayó.

La operación, pendiente de los últimos flecos

Cabe recordar que, a pesar de que buenos amigos de Sergio Ramos como Ilia Topuria o Kiko Rivera han felicidado al exjugador por la operación, la realidad es que el principio de acuerdo alcanzado aún debe ser notificado en notaría, un hecho que aún no se ha producido.

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Son muchísimos los rumores existentes alrededor de la operación, pero ninguna de las dos partes la descarta y, por el momento, no queda otra que esperar a los próximos días para conocer si finalmente se cierra la operación o, por el contrario, hay que iniciar una nueva ronda de contactos y negociaciones para la venta de la entidad.

En LALIGA ya lo tienen claro: no importará el dueño, importará la deuda y para limpiarla Five Eleven deberá cambiar varias cosas en la actual plantilla del Sevilla FC.