Ilia Topuria 'confirma' la compra de Sergio Ramos: "Sé la ilusión que te hace"

Pepe Jiménez Sevilla, 14 MAY 2026 - 21:01h.

El de Camas aún no se ha pronunciado públicamente

El sevillismo hace la carta a Sergio Ramos: "Hasta el utillero"

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Si alguien tenía alguna duda, Ilia Topuria, buen amigo de Sergio Ramos, lo ha 'confirmado'. El luchador ha compartido una imagen en sus stories en la que, en una ilustración generada con IA, se puede ver al exjugador firmando un contrato con el escudo del Sevilla: "Sé la ilusión que te hace".

"Hermano, sé la ilusión que te hace esto. Estoy muy feliz y orgulloso de ti. Para mí, siempre serás un ídolo", escribe el luchador en sus redes sociales con un mensaje que, aunque no ha sido compartido por el de Camas, sí ha tenido un increíble impacto.

Evidentemente, aún faltan los últimos trámites, como la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero este tipo de publicaciones no hacen más que confirmar la cercanía del regreso de Sergio Ramos al Sánchez-Pizjuán, aunque en esta ocasión (parece) no será como futbolista, sino como uno de los principales mandatarios de la entidad.

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Junto a Five Eleven, grupo encargado de poner el capital económico, Sergio Ramos liderará el nuevo proyecto del Sánchez-Pizjuán con el apoyo, aunque sea en redes sociales, de personalidades como Ilia Topuria.

Aún está por decidir el cargo que ocupará el exsevillista, pero sí parece claro que Sergio Ramos quiere ser parte importante de toda la toma de decisiones y sea como presidente o como CEO, será una de las voces de más peso en todos y cada uno de los pasos que se den en Nervión.