Los números que han propiciado la salida de Antonio Cordón del Sevilla

Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 14:08h.

De los fichajes, solo Vlachodimos ha elevado especialmente el nivel de la plantilla

El Sevilla FC, pendiente de un ingreso de entre 9.5 y 3.5 millones

Compartir







El Sevilla FC ha anunciado la salida de Antonio Cordón, que de mutuo acuerdo ha aceptado concretar la resolución de su contrato. Su adiós se produce justo un año después de su llegada y llega propiciada por una temporada de números nefastos, con muchos errores y pocos aciertos. El director deportivo aterrizó en Nervión como hombre de club, respaldado por su capacidad de gestión, con el propósito de recortar gasto y darle continuidad a la austera política económica de la entidad, pero también avalado por su capacidad para generar plusvalías y encontrar talento con pocos recursos. Una virtud que no ha logrado demostrar, siendo esa su gran losa, aunque sus (pocas) comparecencias públicas tampoco hayan logrado estar a la altura.

Almeyda fue la primera gran apuesta de Cordón, que se decidió por el argentino tras haber coincidido con él en Grecia. Arriesgada parecía, y los números por momentos llegaron a contradecirlo, pero el club tomó la decisión de cesarlo una vez el entrenador consideraba que salvar al equipo era toda una utopía. El balance del equipo ha sido desolador. Salvado la campana y teniendo el dudoso honor de ser el segundo equipo más goleado de la categoría, con peores números en ese sentido que los tres equipos de descenso. Y cuando tuvo que mejorar al equipo en invierno, no lo logró.

Antonio Cordón cerró el verano con un total de siete incorporaciones, todas ellas a coste cero o en calidad de cedido, siguiendo unos parámetros que quedaron claros desde el primer día. 55 millones en ingresos y cero gasto en llegadas. De todos ellos únicamente Vlachodimos ha sido especialmente relevante, con Azpilicueta condicionado por las lesiones y Alexis, Suazo o Mendy con picos puntuales de rendimiento.

Cuando llegó Cordón, Alfon González ya estaba fichado por Víctor Orta aprovechando que acababa contrato con el Celta de Vigo, y aunque el extremeño dijo que no habría fichajes prácticamente hasta agosto, en julio se confirmó la llegada del chileno Gabriel Suazo, libre tras rescindir con el Toulouse. La siguiente operación en concretarse fue la cesión del griego Odysseas Vlachodimos, refuerzo para la portería que llega del Newcastle. A pesar de estar antes del inicio liguero, estos jugadores no pudieron ser inscritos hasta la jornada 3.

Las últimas horas del mercado han sido trepidantes. El fichaje de César Azpilicueta -libre tras acabar contrato con el Atlético de Madrid- se produjo un viernes, pero no fue inscrito el lunes siguiente. Durante el último día de mercado se cerraron también las llegadas de Batista Mendy -cedido del Trabzonspor-, Fabio Cardoso -traspaso a coste cero del Oporto- y Alexis Sánchez -libre tras rescindir con el Udinese. Y a última hora el Betis le quitó la cesión de Sofyan Amrabat. En invierno llegó Neal Maupay, que se marchará del club con dos goles en 11 partidos.

El balance de salidas

El Sevilla cerró tres grandes ventas el pasado verano, aunque todas ellas se produjeron una vez comenzada la competición. El primero en salir fue Loïc Badé, el 21 de agosto, que se machó al Bayer Leverkusen en un traspaso que puede superar los 30 millones de euros. Idumbo Muzambo, por su parte, puso rumbo al Mónaco por 10 ‘kilos’, mientras que en el último día de mercado se confirmó el traspaso de Dodi Lukebakio al Benfica, a cambio de 20 millones de euros más cuatro en variables.

Además, Rafa Mir y Adriá Pedrosa se marcharon al Elche CF en calidad de cedidos, mientras que Kelechi Iheanacho rescindió a última hora. Suso acabó contrato y se marchó al Cádiz, mientras que los cedidos Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga volvieron a sus clubes de origen, acabando el primero en el Flamengo brasileño y el segundo en el Hamburgo alemán. En invierno se desvinculó Álvaro Ferllo, se marchó Ramón Martínez al Valladolid y Alfon González acabó cedido en el Villarreal.