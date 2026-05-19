El Sevilla FC, pendiente de un ingreso de entre 9.5 y 3.5 millones

Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 10:14h.

La posición en LaLiga también será importante de cara a engordar sus ingresos por clasificación

Las palabras de Vinicius hacia la grada que encendieron aún más a la afición del Sevilla: "Estás loco"

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La permanencia ha traído la tranquilidad al Sevilla FC, que afronta esta última jornada sin estar pendiente de los resultados de otros partidos. Aun así sin la presión ni la tensión de los compromisos anteriores, la visita al Celta de Vigo no debería ser motivo para la relajación en el equipo, dado que todavía hay algunas cosas por dilucidar. Y es que a nivel económico la entidad todavía tendrá algunos objetivos en juego, habida cuenta de la importancia de quedar lo más arriba posible y los ingresos que eso supondría para la entidad.

Conviene recordar que el 25% del reparto de los derechos televisivos va en función de la clasificación final de cada equipo. Por lo tanto, no es lo mismo ser quintos que séptimos o décimos. Según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte en lo que es la denominada implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria. Es decir, un 25% del total.

El Sevilla FC, entre 12 y 3 millones

Conviene recordar, eso sí, que el dinero ganado por méritos deportivos se cobra en cinco temporadas y de la siguiente manera: 35% de esos 30 millones se percibirían la próxima temporada. El 20% dentro de dos años y así hasta llegar a los cinco: 15%, 15% y 15%.

Porque no sería lo mismo quedar el décimo (máxima plaza a la que aspiran) o el décimo séptimo, como la temporada pasada. Entre una posición y otra hay casi seis millones de diferencia. Según las estimaciones de la temporada pasada, el 10º percibió casi 9.5 millones por este concepto, mientras que el propio Sevilla FC (17º) debió ingresar poco más de 3 millones. Un asunto al que deberá estar atenta la plantilla, dada la importancia que eso tendría para las arcas de la entidad.

10º 9,35 millones (2,75%).

11º 8,5 millones (2,5%).

12º 7,65 millones (2,25%).

13º 6,80 millones (2%).

14º 5,95 millones (1,75%).

15º 5,1 millones (1,5%).

16º- 4,25 millones (1,25%).

17º- 3,4 millones (1%).