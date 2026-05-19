LALIGA denuncia el lanzamiento de una botella en el Sevilla - Real Madrid

Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAY 2026 - 22:13h.

La competición denuncia siete cánticos en el estadio blanquirrojo

La despedida a un consejo al que nadie quiere volver a ver: "Invocan al escudo y lo venden"

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LALIGA ha emitido un extenso comunicado web en el que, entre otros muchos cánticos, se recogen hasta siete denunciados en el Sánchez-Pizjuán tras la disputa del Sevilla - Real Madrid del pasado fin de semana.

Como es habitual, la competición ha publicado su largo listado de denuncias y, como también es habitual, el Sevilla ha contado con un extenso espacio de denuncia, haciendo especial mención al lanzamiento de una botella que no llegó a impactar en ningún futbolista y que fue retirada por Hujsen.

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Las denuncias de LALIGA tras el Sevilla - Real Madrid

"Un minuto antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos "que sí, que sí, que puta Real Madrid" , secundado con palmas por otros aficionados locales.

2. En el minuto 14 de partido, durante la celebración del gol del Real Madrid CF en el córner, desde algún lugar cercano de la grada, se produjo el lanzamiento de una botella de plástico vacía y, aparentemente, con tapón al terreno de juego , sin que llegase a impactar en nadie. Un jugador del Real Madrid la recogió y retiró del lugar.

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3. En el minuto 43 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 60 segundos “¡Desde pequeñito yo te vengo a ver y me persigue la policía! ¡Puta Telecinco, puta Antena 3 pero más puta es la reina Sofía! ¡Oh señor juez, no me amargue más la vida! ¡Oh señor juez, déjame animar al Sevilla!".

4. En el minuto 44 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos “Árbitro, cabrón”.

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5. Justo a la finalización del primer tiempo del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos "puta Madrid, puta capital".

6. En el minuto 76 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos "que sí, que sí que puta Real Madrid".

7. Tras finalizar el partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos "Júnior, muérete" , presuntamente dirigido al presidente del Club.

Como reacción a los cánticos detectados al final del primer tiempo, el club local emitió por videomarcador mensaje antiviolencia con el siguiente contenido: "El Sevilla FC rechaza y condena cualquier acto de violencia y en particular los insultos proferidos en el estadio. ANIMA Y NO INSULTES"

Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado".